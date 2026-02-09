Video „Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română

Un vlogger rus cunoscut pentru clipurile în care testează rații militare din diferite țări a publicat o serie de trei videoclipuri în care analizează cea mai nouă rație individuală de hrană a Armatei Române. Creatorul de conținut a desfăcut pachetul destinat unei zile întregi - mic dejun, prânz și cină și a comparat rația românească cu cele din Franța, Anglia și Canada, concluzionând că pachetul Armatei Române este vizibil mai mare.

În primul videoclip, dedicat micului dejun, vloggerul explică faptul că are în față „cea mai nouă versiune” a rației zilnice pentru forțele terestre române. „Astăzi o să vă arăt rația individuală a armatei române, pachet zilnic pentru trei mese. Cea mai nouă versiune, așa cum mi s-a promis”, spune acesta.

Pachetul, descris ca fiind „mare și gros”, cântărește aproximativ trei kilograme și are un termen de valabilitate de trei ani. „Eu am meniul numărul 7, produs la Stockholm, Suedia, valabil până în septembrie 2026, aproape 3 kilograme greutate”, precizează vloggerul.

Acesta face și o comparație cu alte pachete militare testate anterior. „Mai am și rații zilnice din Anglia și Franța”, spune el, menționând ulterior și Canada, și adăugând că rația Armatei Române este „mult mai mare” decât cele din aceste țări.

Micul dejun: cafea, izotonic și orez cu carne de vită

La deschiderea pachetului pentru micul dejun, vloggerul descoperă mai multe produse, de la băuturi și gustări, până la felul principal. „Iată ce e înăuntru: cafea 3 în 1, un încălzitor fără flacără. Hummusul meu preferat e inclus. Biscuiți sărați, cuburi de fructe, o băutură izotonică cu aromă tropicală. Mâncare: orez cu carne de vită și legume”, enumeră acesta.

Un element care îi atrage atenția este sistemul de încălzire fără flacără, folosit atât pentru mâncare, cât și pentru băuturi. „Trebuie să adaugi doar 60 ml de apă. A început reacția, iese abur. Probabil nu e bine să respiri aburii ăștia”, comentează el.

Sursa video: Facebook/ Вкусные Истории

Băutura izotonică este apreciat atât pentru gust, cât și pentru ambalaj. „Pachet-pahar foarte bine gândit, pentru asta dau un like. Cred că un soldat ar spune mulțumesc”, spune vloggerul. Felul principal primește, la rândul său, aprecieri: „Sunt destul de multe cuburi de vită. E chiar carne de vită și e destulă. E gustos. Aș spune că e vită în stil mexican”.

La finalul mesei, concluzia este una clar pozitivă: „Și acesta a fost un mic dejun destul de bun și sățios din rația de hrană a armatei române. Două băuturi, un fel principal complet, gustări, biscuiți. Ce mai trebuie pentru micul dejun?”.

Prânzul: paste cu pui și opinii împărțite

În al doilea videoclip, vloggerul analizează prânzul, care include băutura izotonică de portocale, biscuiți de desert, ciocolată caldă, pastă de arahide, nuci și fructe uscate, dar și felul principal: „400 g de paste cremoase cu pui”.

Sursa video: Facebook/ Вкусные Истории

Deși unele produse sunt apreciate, nu toate îl conving. „Biscuiții și pasta de arahide sunt minunați”, afirmă el, dar despre băutură spune că „are un gust foarte chimic, de spital”.

Felul principal este însă lăudat fără rezerve. „E carne adevărată. Seamănă cu file de pui, dar deloc uscat. Și e un fel principal excelent, la fel ca la micul dejun, dar ăsta e chiar mai gustos”, precizează vloggerul, cu mențiunea că evaluarea este făcută în raport cu alte rații militare, nu cu mâncarea gătită acasă.

Cina: pui în sos dulce-acrișor

Ultimul videoclip este dedicat cinei, structurată similar cu mesele anterioare. Pachetul conține biscuiți de ovăz, gem de fructe, băutură izotonică de ananas, cafea 3 în 1 și felul principal – „pui în sos dulce-acrișor, 400 de grame”.

Sursa video: Facebook/ Вкусные Истории

Vloggerul trece rapid peste produsele deja prezentate în clipurile anterioare, dar subliniază din nou consistența rației. „Biscuiți gustoși, sfărâmicioși, crocanți, cu gust de ovăz. Aproximativ la fel ca cei care au fost la prânz”, spune el.

Seria de videoclipuri lasă impresia unei rații consistente, bine gândite și mai voluminoase decât cele din Franța, Anglia sau Canada, cu feluri principale apreciate și suficiente pentru o zi întreagă de activitate.