search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română

0
0
Publicat:

Un vlogger rus cunoscut pentru clipurile în care testează rații militare din diferite țări a publicat o serie de trei videoclipuri în care analizează cea mai nouă rație individuală de hrană a Armatei Române. Creatorul de conținut a desfăcut pachetul destinat unei zile întregi - mic dejun, prânz și cină și a comparat rația românească cu cele din Franța, Anglia și Canada, concluzionând că pachetul Armatei Române este vizibil mai mare.

Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană în Armata Româna FOTO: Captură video
Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană în Armata Româna FOTO: Captură video

În primul videoclip, dedicat micului dejun, vloggerul explică faptul că are în față „cea mai nouă versiune” a rației zilnice pentru forțele terestre române. „Astăzi o să vă arăt rația individuală a armatei române, pachet zilnic pentru trei mese. Cea mai nouă versiune, așa cum mi s-a promis”, spune acesta.

Pachetul, descris ca fiind „mare și gros”, cântărește aproximativ trei kilograme și are un termen de valabilitate de trei ani. „Eu am meniul numărul 7, produs la Stockholm, Suedia, valabil până în septembrie 2026, aproape 3 kilograme greutate”, precizează vloggerul.

Acesta face și o comparație cu alte pachete militare testate anterior. „Mai am și rații zilnice din Anglia și Franța”, spune el, menționând ulterior și Canada, și adăugând că rația Armatei Române este „mult mai mare” decât cele din aceste țări.

Micul dejun: cafea, izotonic și orez cu carne de vită

La deschiderea pachetului pentru micul dejun, vloggerul descoperă mai multe produse, de la băuturi și gustări, până la felul principal. „Iată ce e înăuntru: cafea 3 în 1, un încălzitor fără flacără. Hummusul meu preferat e inclus. Biscuiți sărați, cuburi de fructe, o băutură izotonică cu aromă tropicală. Mâncare: orez cu carne de vită și legume”, enumeră acesta.

Un element care îi atrage atenția este sistemul de încălzire fără flacără, folosit atât pentru mâncare, cât și pentru băuturi. „Trebuie să adaugi doar 60 ml de apă. A început reacția, iese abur. Probabil nu e bine să respiri aburii ăștia”, comentează el.

Sursa video: Facebook/ Вкусные Истории 

Băutura izotonică este apreciat atât pentru gust, cât și pentru ambalaj. „Pachet-pahar foarte bine gândit, pentru asta dau un like. Cred că un soldat ar spune mulțumesc”, spune vloggerul. Felul principal primește, la rândul său, aprecieri: „Sunt destul de multe cuburi de vită. E chiar carne de vită și e destulă. E gustos. Aș spune că e vită în stil mexican”.

Citește și: Cum şi-a trimis Putin soldaţii-copii pe front: Raţii de mâncare expirată de 7 ani  VIDEO

La finalul mesei, concluzia este una clar pozitivă: „Și acesta a fost un mic dejun destul de bun și sățios din rația de hrană a armatei române. Două băuturi, un fel principal complet, gustări, biscuiți. Ce mai trebuie pentru micul dejun?”.

Prânzul: paste cu pui și opinii împărțite

În al doilea videoclip, vloggerul analizează prânzul, care include băutura izotonică de portocale, biscuiți de desert, ciocolată caldă, pastă de arahide, nuci și fructe uscate, dar și felul principal: „400 g de paste cremoase cu pui”.

Sursa video: Facebook/ Вкусные Истории 

Deși unele produse sunt apreciate, nu toate îl conving. „Biscuiții și pasta de arahide sunt minunați”, afirmă el, dar despre băutură spune că „are un gust foarte chimic, de spital”.

Felul principal este însă lăudat fără rezerve. „E carne adevărată. Seamănă cu file de pui, dar deloc uscat. Și e un fel principal excelent, la fel ca la micul dejun, dar ăsta e chiar mai gustos”, precizează vloggerul, cu mențiunea că evaluarea este făcută în raport cu alte rații militare, nu cu mâncarea gătită acasă.

Cina: pui în sos dulce-acrișor

Ultimul videoclip este dedicat cinei, structurată similar cu mesele anterioare. Pachetul conține biscuiți de ovăz, gem de fructe, băutură izotonică de ananas, cafea 3 în 1 și felul principal – „pui în sos dulce-acrișor, 400 de grame”.

Sursa video: Facebook/ Вкусные Истории 

Vloggerul trece rapid peste produsele deja prezentate în clipurile anterioare, dar subliniază din nou consistența rației. „Biscuiți gustoși, sfărâmicioși, crocanți, cu gust de ovăz. Aproximativ la fel ca cei care au fost la prânz”, spune el.

Seria de videoclipuri lasă impresia unei rații consistente, bine gândite și mai voluminoase decât cele din Franța, Anglia sau Canada, cu feluri principale apreciate și suficiente pentru o zi întreagă de activitate.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
digi24.ro
image
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Ce spune Zeljko Kopic despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo. E prima reacție oficială: „Viața va merge mai departe”
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
O cunoscută franciză românească deschide cafenele în Irlanda, Bulgaria și Rep. Moldova: Prima locație din Dublin e inaugurată joi
antena3.ro
image
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
2027 va fi cel mai cald an din istorie. Fenomenul extrem care amenință echilibrul climatic
playtech.ro
image
Mihai Stoica îl distruge pe Daniel Pancu, legenda Rapidului și actualul antrenor al CFR-ului. „Să nu ne amintim de Kadîrov”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost publicată de MJ. Cine vrea funcții la Parchetul ÎCCJ, DNA și DIICOT. Decizia finală, în mâna lui Nicuşor Dan
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal