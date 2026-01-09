Un tânăr din Rep. Moldova a murit după ce a căzut de pe o stâncă la snowboard în Italia. Cum a avut loc nenorocirea

Un tânăr din Republica Moldova a decedat în urma unei partide de snowboard după ce a decis să practice sportul de iarnă în afara pârtiei, alunecând și căzând de pe o stâncă în stațiunea Cervinia din Italia, potrivit presei din peninsulă.

Potrivit jurnaliștilor de la „Aosta Sera”, victima în vârstă de 34 de ani a ajuns în data de 7 ianuarie în stațiunea italiană Cervinia, împreună cu partenera sa, iar în aceeași zi a decis să meargă singur pe pârtie.

Conform primelor informații, în jurul orei 13:00, bărbatul ar fi ales un traseu în afara pârtiei, după ce a ajuns cu telescaunul la altitudine, însă traseul i-a fost fatal. Ar fi ajuns pe o pantă alunecoasă, unde a pierdut controlul și a alunecat pe o distanță de aproximativ 50 de metri, înainte de a cădea de pe o stâncă cu o înălțime de aproape 30 de metri, cădere care nu i-a lăsat nicio șansă de supraviețuire.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în cursul serii de echipele de salvare, alertate de partenera acestuia, îngrijorată că nu s-a mai întors.

„Căutările au început în jurul orei 19:00, însă inițial au fost dificile: telefonul mobil al bărbatului nu putea fi contactat, iar ultima celulă telefonică la care se conectase era cea din Malpensa. Prin analiza imaginilor camerelor de supraveghere și a informațiilor colectate, forțele de ordine și salvatorii au reușit să-i reconstituie deplasările”, notează sursa citată.

Recuperarea trupului neînsuflețit a reprezentat o misiune extrem de dificilă și de durată. Operațiunea a implicat mai multe echipe de salvatori și a fost desfășurată inițial pe cale terestră, fiind îngreunată de o furtună.

Ulterior, după îmbunătățirea condițiilor meteorologice, a fost posibilă intervenția elicopterului pentru transportul trupului neînsuflețit la expertiza medico-legală în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.