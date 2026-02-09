Cum încearcă armata rusă să obțină din nou acces la internetul prin satelit Starlink

Forțele ruse încearcă să ademenească cu sume de bani cetățeni ucraineni să înregistreze terminale Starlink, după ce guvernul ucrainean și compania Spacex a antreprenorului american Elon Musk a luat măsuri pentru a bloca accesul trupelor ruse la internetul prin satelit de mare viteză necesar pe front.

Potrivit lui Serhii „Flash” Beskrestnov, noul consilier al ministrului Apărării din Ucraina pe probleme de tehnologie, armata rusă încearcă să recruteze ucraineni într-o schemă ilicită menită să obțină acces la terminalele Starlink blocate de mai multe zile pentru trupele rusești, relatează Euromaidan Press.

SpaceX a suspendat serviciile la internetul prin sateliții săi la solicitarea Kievului, măsurile fiind luate în coordonare cu oficialii ucraineni. Accesul la internet prin intermediul terminalelor Starlink a devenit esențial pentru operațiunile militare rusești, permițând transmisia video în timp real a fluxului de informații de la drone, precum și comunicațiile între grupurile de asalt și centrele de comandă.

„Trădătorii ezită pe bună dreptate, deoarece vom compara numărul de Starlink-uri capturate de la inamic cu datele de la centrele de servicii administrative, iar acești «amatori de bani obținuți ușor» vor primi 15 ani sau închisoare pe viață dacă terminalul înregistrat de ei provoacă moartea unor oameni”, a avertizat Beskrestnov.

Bloggerii militari ruși continuă să relateze despre impactul acestor măsuri asupra operațiunilor de luptă ale trupelor rusești. Pe 8 februarie, un blogger a scris că unități rusești din diferite sectoare ale frontului se confruntă cu probleme privind comunicațiile și au nevoie de donații de noi echipamente care să asigure comunicarea prin radio și satelit. Un altul a descris blocarea accesului la Starlink ca fiind „extrem de nefericită”, notând că, deși comandanții „înțelepți” au creat mijloace alternative de comunicare, conștienți fiind de riscurile dependenței de Starlink, forțele rusești nu dispun totuși de un echivalent suficient de bun pentru a înlocui complet sistemul. Bloggerul militar a relatat că în prezent toate comunicațiile au loc „pe teren”.

Autoritățile ucrainene au acum capacitatea de a verifica informațiile despre proprietarii terminalelor și astfel au posibilitatea de a detecta eventuale eforturi ilicite de înregistrare ca parte a efortului lor de a preveni utilizarea tehnologiei de către inamic. După pierderea accesului la Starlink, capacitățile Rusiei de coordonare a unităților și operare a dronelor au fost semnificativ limitate, potrivit oficialilor și primelor rapoarte de la soldații ucraineni din prima linie.

Astfel, se observă deja o diminuare a operațiunilor de asalt rusești în urma blocării terminalelor Starlink neînregistrate. Ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a confirmat că terminalele de pe așa-numita „lista albă” funcționează în continuare, în timp ce dispozitivele rusești au fost blocate.

SpaceX a implementat contramăsuri în sistemul său de comunicații prin satelit Starlink la cererea Ucrainei, unii utilizatori fiind afectați de restricții temporare menite să îmbunătățească securitatea. În urma acestei evoluții, analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului au evaluat anterior că forțele rusești se vor confrunta cu dificultăți în menținerea campaniei lor de interdicție aeriană pe câmpul de luptă la nivelurile de intensitate anterioare pe termen scurt, cu excepția cazului în care vor găsi soluții alternative sau vor dezvolta noi soluții tehnologice pentru a înlocui Starlink.