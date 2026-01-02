Un tânăr moldovean, găsit împușcat pe un câmp din Italia

Un tânăr de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a fost găsit mort pe un câmp din provincia Veneția, Italia, iar autoritățile nu exclud ipoteza unui omor.

Tânărul a fost găsit mort, având o rană la tâmpla stângă, într-un teren agricol din apropierea provinciei Veneția, notează presa italiană. Descoperirea a fost făcută de o persoană care făcea fotografii în zonă.

Victima era rezidentă în zona Veneției, unde locuiește și familia sa, iar confirmarea a fost făcută de carabinierii din Veneția, care desfășoară ancheta și nu exclud varianta unui omor.

„Identitatea a fost stabilită după ce anchetatorii au recuperat documentele, împreună cu alte obiecte care îi aparțineau victimei. Membrii familiei tânărului au fost identificați și informați despre cele întâmplate”, conform jurnaliștilor italieni.

În prezent, anchetatorii așteaptă rezultatele examinării medicului legist pentru a stabili dacă decesul a fost cauzat de folosirea unei arme de foc sau de o altă cauză.

Potrivit primelor constatări, pe corp nu au fost identificate alte răni, în afara celei vizibile la tâmplă. De asemenea, nu au fost depistate urme evidente de roți ale unor vehicule care să indice dacă tânărul ar fi fost transportat după deces sau dacă uciderea a avut loc chiar la fața locului.

Între timp, sunt analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere și sunt audiați locuitorii din zonă, deși numărul caselor din apropiere este redus, în speranța obținerii unor mărturii utile anchetei. Zona în care a fost găsit trupul neînsuflețit se află la câțiva kilometri de o zonă industrială, situată departe de clădiri.