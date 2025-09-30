Marina Tauber, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la 7 ani și șase luni de închisoare

Deputata fugară Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare.

Parlamentara, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, este acuzată de finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Marina Tauber a lipsit de la ședință pentru ca s-a refugiat la începutul acestui an în Rusia.

Anterior, procurorii anticorupție au solicitat 13 ani de închisoare pentru Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului partid condus de fugarul Ilan Șor, condamnat și el la închisoare pentru frauda bancară de proporții. Acuzarea a mai cerut ca parlamentara să fie anunțată în căutare internațională, întrucât a părăsit Republica Moldova în ianuarie și nu a mai revenit.

De asemenea, procurorii au solicitat interzicerea dreptului de a ocupa funcții publice timp de cinci ani și confiscarea a peste 200 de milioane de lei.

Marina Tauber este cercetată sub cinci capete de acuzare, printre care: falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și amestecul în înfăptuirea justiției.

Om de bază al lui Ilan Șor, Marina Tauber a părăsit Republica Moldova la 7 ianuarie 2025, prin Aeroportul Internațional Chișinău, cu destinația Istanbul. Plecarea a avut loc chiar înaintea unei ședințe de judecată în dosarul respectiv. Aceasta s-ar afla în prezent la Moscova, unde s-ar ascunde și Ilan Șor.

Marina Tauber respinge acuzațiile care i se aduc.

Ea este vizată de mai multe sancțiuni internaționale, fiind acuzată că, alături de alți membri din anturajul prorusului Ilan Șor, a contribuit la destabilizarea Chișinăului.