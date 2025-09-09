Marina Tauber, mâna dreaptă a lui Ilan Șor, în vizorul FSB pentru furtul banilor destinați destabilizării Chișinăului

Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a lui Ilan Șor, a ajuns în atenția FSB-ului, fiind suspectată că ar fi deturnat fondurile oferite de Moscova pentru destabilizarea Chișinăului. Aproape 70% din sumele trimise în acest scop în ultimii ani ar fi fost însușite ilegal de ea și de alți lideri ai Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor.

Conform unei investigații realizate de jurnaliștii „Deschide.md” din Republica Moldova, în anul 2023, zece milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova au dispărut, iar situația privind deturnarea banilor destinați destabilizării Chișinăului a rămas neschimbată și în 2025.

În timp ce Kremlinul alocă zilnic câte 300 de dolari, echivalentul a aproape 5.000 de lei moldovenești, pentru fiecare participant la aceste acțiuni, la aceștia ajunge mult mai puțin: cel mult 800 de lei moldovenești, adică aproximativ 208 lei românești.

Ca urmare, pro-rusul Ilan Șor, la indicația Moscovei, a contractat mai mulți foști polițiști și foști angajați ai structurilor de forță din Republica Moldova pentru a investiga deturnările de fonduri. În fruntea Serviciului de Securitate Internă al Blocului Victorie a fost desemnat un fost polițist, a cărui soție a fost, anterior, contabila altui fugar, Veaceslav Platon, anchetată mai multe dosare penale.

Noul șef al Serviciului de Securitate Internă a avut mai multe deplasări în străinătate, având întâlniri cu reprezentanții FSB. El a primit sarcina de a investiga deturnările financiare și de a raporta ulterior toate informațiile fugarului Ilan Șor și serviciilor secrete ruse.

Într-un raport ajuns la sursa media citată, fostul om al legii susține că, în spatele furturilor, s-ar afla chiar Marina Tauber, considerată mâna dreaptă a pro-rusului Ilan Șor.

,,Toate acțiunile privind sustragerea banilor au fost coordonate și desfășurate cu participarea directă a deputatului Marina Tauber. Conform datelor preliminare, organizațiile primare de partid din toată țara nu au primit aproximativ 10 milioane de dolari.Ca urmare, către anul 2025 s-au acumulat datorii față de activiști, ceea ce a provocat creșterea nemulțumirii interne, plecarea activului și scăderea nivelului de disciplină. Scăderea nivelului de mobilizare s-a manifestat prin participarea redusă la proteste și prin activitatea organizatorică slabă în atragerea susținătorilor. Furturile și abuzurile, care au avut loc în toamna anului 2023, au avut un caracter masiv și sistematic, ceea ce a influențat direct eficiența activității de partid și potențialul de mobilizare. Situația din cadrul partidului/blocului la momentul actual, practic, nu este controlată și necesită luarea de urgență a măsurilor pentru restabilirea disciplinei și prevenirea pierderilor ulterioare. În perioada de raportare am întreprins următoarele măsuri: În privința a 15 cei mai problematici lideri au fost inițiate activități suplimentare de verificare: în birouri și la domiciliu au fost instalate mijloace tehnice de supraveghere și interceptare a informației”, conform actului făcut public de sursa citată.

Marina Tauber, audiată de FSB

Mai mult, ancheta internă făcută de fostul polițistul Vladimir Cioban arată că, pe lângă Marina Tauber, de acești bani ar fi beneficiat și parlamentarele Reghina Apostolova, Irina Lozovan, bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul, precum și primul adjunct al acesteia, Ilia Uzun.

În consecință, Marina Tauber, care se ascunde de mai multe luni de justiția din Chișinău la Moscova, a fost forțată să dea explicații serviciilor secrete ruse, dar a fost lăsată în libertate.

,,Motivul pentru care aceasta a fost lăsată în libertate, susțin sursele noastre, este faptul că autoritățile ruse nu o pot acuza legal de furtul banilor. În caz contrar, acest lucru ar echivala cu recunoașterea oficială, de către Moscova, a finanțării acțiunilor subversive împotriva Republicii Moldova și a autorităților constituționale. Astfel, Tauber defilează pe „cal alb”, fiind păzită de oamenii lui Șor, iar în culise îl alintă pe condamnatul fugar cu apelative tandre, precum „kationok”, „kisunea”, „kisea” – transformând o relație politică murdară într-un spectacol de telenovelă ieftină”, mai notează jurnaliștii.

Între timp, mai precizează sursa citată, Vladimir Cioban continuă să investigheze liderii locali și să își folosească legăturile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Centrului Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău pentru a obține informații despre dosarele penale care vizează persoane din gruparea condusă de oligarhul fugar Ilan Șor. De asemenea, acesta oferă aceste informații structurilor judiciare interesate de activitatea membrilor grupării conduse de oligarhul fugar.

,,Listă de cheltuieli”

Expertul Comunității WatchDog.md, Andrei Curăraru, susține că informațiile din investigație arată o schemă de corupție electorală, precum și explică de ce la protestele antiguvernamentale organizate de Ilan Șor participă tot mai puțini moldoveni.

,,Au rămas datorii către activiști, moralul a scăzut, mobilizarea s-a prăbușit. În teren, oamenilor li se promit 5 000 de lei pe zi, dar primesc 700–800. Restul se pierde pe drum. Asta explică peformanța tot mai slabă la proteste. Avem un mesaj pentru publicul implicat. Dacă ai fost chemat la miting pe bani și nu ai primit suma promisă, nu e o greșeală. E modelul de lucru. 5 000 lei promiși, 700 dați. Zece milioane lipsă într-un singur an, adică până la 40 la sută din fiecare raion s-au furat. Șaizeci și unu de șefi implicați. Și cu cât promit mai mult, cu atât vor fura mai mult. Urma banilor trebuie dusă până la capăt: conturi, intermediari, contracte de transport și catering, carduri preplătite, numerar. Trebui să ne asigurăm că informațiile ajunse la organele de drept nu fac parte din campania de victimizare a sistemului lui Sor și partidelor proxy și nu sunt doar o metodă de pedepsire a celor ce îi fură din buzunar. Această scurgere, publicată de Deschide.md, arată o rețea care își tratează susținătorii ca pe o listă de cheltuieli și își raportează problemele în limbaj operativ unui serviciu special ostil. Când banii se subțiază, oamenii devin consumabile. Dacă documentul e autentic, nu descrie o opoziție politică. Descrie o schemă de interferență străină, ineficientă, dar periculoasă”, a afirmat expertul moldovean.

Niciuna dintre persoanele vizate în această investigație nu a venit deocamdată cu un punct de vedere.

Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde la Moscova din iarna anului trecut, fugind de justiția de la Chișinău.

Pro-rusul Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicarea sa în furtul miliardului, acuzații pe care le neagă.