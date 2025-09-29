Oligarhul moldovean Ilan Șor a anunțat, la televiziunea publică din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire”

Oligarhul moldovean Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, a acuzat la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău au fost „fraudate”, anunțând contestarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie.

„Opoziția” nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare și va contesta rezultatele, a afirmat pro-rusul IlanȘor, potrivit Digi24.

„Ceea ce a avut loc ieri nu au fost alegeri, ci o numire. Da, evident că vom contesta toate rezultatele, este evident. Nu vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că nu au fost alegeri, a fost o numire. Nu mai vorbesc despre faptul că o serie de partide pur și simplu nu au ajuns la alegeri, pentru că au fost pur și simplu eliminate”, a declarat Șor în direct la canalul Rossia 24.

Oligarhul moldovean a mai spus că opoziția va apela la instanțele naționale și internaționale și că blocul „Pobeda” va chema locuitorii Moldovei la protest, în zilele următoare.

Șor a acuzat, fără a aduce dovezi, că 20% dintre alegători au fost intimidați în mod special pentru a nu se prezenta la alegeri.

Partidul pro-european PAS, câștigătorul alegerilor din Republica Moldova

Amintim că partidul pro-european PAS, susținut de președinta Maia Sandu, a câștigat majoritatea în alegerile parlamentare din Republica Moldova, în pofida unei campanii de interferență fără precedent din partea Federației Ruse.

După numărarea a 90.91% din voturi, PAS a obținut 50,16%, urmat de Blocul Patriotic 24,19% și Be Alternativa 7,97%.

Victoria confirmă orientarea pro-europeană a Chișinăului, dar expune, în același timp, vulnerabilitățile regiunii în fața unui nou val de război hibrid.

În paralel cu procesul electoral, agențiile de presă de stat ruse au început diseminarea unei narațiuni alternative, în care opoziția ar fi câștigat alegerile. Această strategie, potrivit experților, urmărește delegitimarea procesului electoral și justificarea unor proteste organizate post-alegeri.

Diferența semnificativă de scor în favoarea PAS limitează însă capacitatea de mobilizare a taberei proruse. Autoritățile moldovene au implementat deja măsuri sporite de securitate, inclusiv restricționări de circulație în anumite zone

Poliția Republicii Moldova a anunțat că are indicii potrivit cărora unor persoane li s-ar fi promis bani pentru a participa la protestul programat luni, 29 septembrie, în Chișinău, împotriva rezultatului alegerilor din Republica Moldova.