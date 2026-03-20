Mandatul de arestare emis pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile

Magistrații moldoveni au prelungit cu 30 de zile mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Plahotniuc în cadrul ședinței din 20 martie. Oligarhul a lipsit de la procesul, care se află pe ultima sută de metri, urmând să-și afle în curând pedeapsa.

„Am relevat, în special, riscul de a împiedica buna desfășurare a procesului, precum și riscul de a se eschiva de la prezentarea în fața instanței de judecată. Instanța a acceptat argumentele și a dispus prelungirea măsurii preventive. Ca element nou a fost invocat faptul că, având în vedere etapa procesuală în care ne aflăm și poziția acuzării, probele administrate sunt suficiente pentru a demonstra vinovăția inculpatului”, a afirmat procurorul anticorupție, Alexandru Cernei.

Prelungire criticată de apărare

În timp ce acuzarea afirmă că menținerea oligarhului în detenție este imperativă, existând riscul ca Vladimir Plahotniuc să nu se prezinte în fața magistraților atunci când va fi necesar, apărarea acestuia susține contrariul.

„La etapa actuală, când cercetarea judecătorească s-a încheiat și ne aflăm în etapa dezbaterilor judiciare, măsura este disproporționată și nu mai este actuală”, a adăugat avocata Victoria Burduja.

Dezbaterile judiciare în cauza penală privind furtul miliardului în care este judecat Vladimir Plahotniuc urmează să înceapă în data de 23 martie.

Mai multe anchete penale

În cazul în care i se va demonstra vinovăția în această anchetă, oligarhul Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

În data de 25 septembrie 2025, oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, printre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române. Oligarhul neagă acuzațiile.