search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Procurorii de la Chișinău vor o pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Plahotniuc

0
0
Publicat:

Procurorii anticorupție au contestat în instanța superioară sentința prin care fostul deputat Constantin Țuțu a fost condamnat la opt ani de închisoare, solicitând dublarea pedepsei, precum și confiscarea unei sume mari de bani. Demersul a fost înaintat la câteva săptămâni de la pronunțarea pedepsei.

Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu. FOTO: Arhivă
Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru Constantin Țuțu. FOTO: Arhivă

Procurorii anticorupție susțin că pedeapsa este nejustificată în cazul infracțiunii de îmbogățire ilicită. 

,,Cu referire la netemeinicia sentinței în partea achitării inculpatului Constantin Țuțu pe capătul de învinuire privind comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită, acuzarea consideră că instanța de judecată a apreciat unilateral probele, bazându-se doar pe declarațiile unui martor, fără a le corobora cu alte probe administrate în cauză, fapt care a condus la pronunțarea unei sentințe de achitare”, au menționat reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA).

De asemenea, ei susțin că aceasta este prea blândă pentru celelalte două infracțiuni: escrocherie și trafic de influență, menționând că instanța a ignorat ,,criteriile generale de individualizare a pedepsei penale, ceea ce nu restabilește echitatea socială și nu contribuie la descurajarea altor persoane de a comite infracțiuni similare”.

,,Pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, s-a solicitat stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 15 ani”, au adăugat angajații PA. 

Totodată, acuzarea consideră că trebuie confiscate bunuri ale inculpatului de peste 3,56 milioane de lei moldovenești, adică aproape 177 760 de euro, precum și suma de 20 000 de euro.

Procurorii anticorupție au depus contestație la Curtea de Apel Centru din Chișinău, aceasta vizând sentința pronunțată la 26 ianuarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Neagă acuzațiile

Atunci, Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare, sentința fiind pronunțată în lipsa acestuia. Iar avocatul său, Ion Negura, a subliniat că acesta, care se declară nevinovat, își va căuta dreptatea în instanța superioară.

„Nu ne-am așteptat la o asemenea sentință”, a adăugat apărătorul.

Pe lângă pușcărie, acestuia i-a fost aplicată o amendă de 450.000 de lei moldovenești, adică în jur de 23.000 de euro, precum și i-a fost interzis dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de cinci ani.

Fostul deputat moldovean Constantin Țuțu a fost reținut în luna iulie a anului trecut, împreună cu Vladimir Plahotniuc, în Grecia. El a fost eliberat în luna septembrie de autoritățile de la Atena, fiind văzut ulterior în regiunea separatistă transnistreană, în timp ce oligarhul a fost extrădat la Chișinău și încarcerat.

Iar în luna octombrie a anului trecut, Constantin Țuțu a fost încătușat în punctul de trecere a frontierei Vulcănești–Vinogradovka, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova, potrivit polițiștilor de frontieră.

Acesta este cercetat penal inclusiv în Rusia, unde este acuzat de implicare într-o rețea de trafic de droguri.

În perioada 2014–2018, Constantin Țuțu a fost deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM), partid condus la acea vreme de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. După schimbarea guvernării, în iunie 2019, deputatul a fugit din țară, revenind în martie 2020, când a fost reținut la Vama Leușeni–Albița, după ce a fost dat în urmărire internațională.


Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Divorț mai simplu la notar. Fiecare soț ar putea decide singur ce nume poartă, fără acordul fostului partener - Proiect
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei. Georgios nu a ținut cont de nimic
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Acordarea despăgubirilor la divorţ. Acte necesare şi paşi de urmat
playtech.ro
image
Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul de imigrare în timpul regimului Trump
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Statul român preia gigantul Rusiei! SUA a impus restricții, România a găsit o soluție
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer