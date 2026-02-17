search
Marți, 17 Februarie 2026
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, adus forțat în instanță, a refuzat să facă declarații în dosarul lui Igor Dodon

Publicat:

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, a fost adus forțat marți la Curtea Supremă de Justiție, dar a refuzat să depună mărturii în dosarul actualului lider al PSRM și fost președinte Igor Dodon, acuzat că ar fi primit de la oligarh o sumă importantă de bani în perioada în care era la conducerea Republicii Moldova. 

Vladimir Plahotniuc a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. FOTO: Telegram.org
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a refuzat să răspundă la întrebările presei din Chișinău, iar avocatul său a evitat să precizeze motivul pentru care acesta a refuzat să depună mărturie.

„A făcut uz de dreptul său de a nu depune declarații, dat fiind faptul că are calitatea de învinuit într-o cauză conexă, aflată la etapa de urmărire penală. Starea sănătății, de fapt, nu permitea escortarea acestuia, fapt constatat și de medicul din instituția penitenciară. De asemenea, Curtea Supremă de Justiție a fost informată ieri, printr-o cerere, despre faptul că acesta refuză să dea declarații și face uz de dreptul său. Totodată, instanța a fost informată că starea sănătății nu îi permite să se deplaseze la ședințele de judecată”, a spus avocatul Lucian Rogac.

Iar inculpatul Igor Dodon, care a absentat de la ultimele ședințe de judecată în acest dosar, s-a prezentat în instanță, subliniind că nu l-a mai văzut pe Vladimir Plahotniuc din 2019, anul în care acesta a pierdut puterea și a fugit din țară.

„Eu pe domnul Plahotniuc nu l-am văzut din 7 iunie 2019, de la acea întâlnire când el m-a filmat, iar ulterior a făcut public materialul cu scopul de a mă șantaja. După 7 iunie, pe data de 14 iunie, a fugit din țară împreună cu Șor, iar noi am creat coaliția cu Maia Sandu. De atunci nu l-am mai văzut. Să spun că îmi este tare dor? Nu, nu-mi este dor. În momentul în care dumnealui va veni în instanță, evident că și eu, și avocații avem întrebări: de ce a instalat acele camere de luat vederi, unde le-a instalat ilegal? De ce, ulterior, a dat indicații celor care au pregătit spoturile pentru televiziune, unde au fost tăiate anumite bucăți și au fost făcute subtitrări în limba rusă? Pentru că proba în instanță este video-ul original”, a adăugat liderul PSRM. 

Procurorul Petru Iarmaliuc, care gestionează dosarul, a subliniat că, în timp ce Igor Dodon este acuzat de luare de mită, Vladimir Plahotniuc- de dare de mită.

„Dumnealui are calitatea de învinuit privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la articolul 325 – corupere activă. Dodon este învinuit de corupere pasivă, că ar fi pretins și acceptat, iar Plahotniuc este învinuit de corupere activă, împreună cu Iaralov, că ar fi promis și oferit. Faptul că dumnealui a refuzat să depună declarații este un drept prevăzut de lege, iar instanța este obligată să-l respecte. Prezența sa la ședința de judecată și confirmarea refuzului sub jurământ arată că acele circumstanțe care au avut loc și în privința cărora își exercită dreptul de a nu face declarații, în viziunea acuzării, sunt susceptibile de a fi considerate pertinente și concludente. Referitor la suficiența și coroborarea acestor declarații, acuzarea se va expune în cadrul dezbaterilor judiciare”, a explicat acuzatorul. 

Expertul în politici publice și securitate al Comunității Watchdog.md din Chișinău, Andrei Curăraru, susține că refuzul oligarhului arată ,,că Dodon are încă valoare politică pentru Moscova, iar Plahotniuc nu oferă în instanță piesa care ar putea să îi distrugă definitiv utilitatea. Plahotniuc, în dosarul „kuliok”, nu este un martor obișnuit. El este piesa centrală. Întâlnirea din 2019 are loc în hotelul lui. În video, el este cel care controlează spațiul, discuția, atmosfera. Orice declarație a lui nu ar fi doar „opinia unui martor”. Nu ar exista vreo probă mai concludentă decât declarațiile oligarhului dizgrațiat. De ce tace Plahotniuc. Motivația juridică este evidentă: orice admitere de vină îl aduce pe banca acuzaților”. 

Pro-rusul Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iaralov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care le neagă. 

„Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni. 

Dosarul a fost deschis după ce mai multe videoclipuri în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice. 

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, figurează și-n alte anchete penale. 

