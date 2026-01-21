search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu scapă de gratii: mandatul de arestare i-a fost prelungit

0
0
Publicat:

Mandatul de arestare pe numele oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile, decizia fiind luată miercuri de magistrații de la Chișinău după ce procurorul a înaintat demersul cu o zi mai devreme.

Instanța a prelungit mandatul de arestare al oligarhului. FOTO: Telegram.org
Instanța a prelungit mandatul de arestare al oligarhului. FOTO: Telegram.org

Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani. 

În data de 20 ianuarie, oligarhul Vladimir Plahotniuc a lipsit de la ședința de judecată, iar în timpul acesteia, procurorul Alexandru Cernei, care gestionează ancheta, a cerut prelungirea arestului preventiv pe numele inculpatului. 

De asemenea, acuzarea a anunțat că Vladimir Plahotniuc, prins anul trecut în Grecia cu mai multe acte de identitate false, este vizat într-un nou dosar pentru deținerea și folosirea acestora, anunțul fiind făcut în timpul ședinței de judecată din dosarul privind furtul miliardului, în care este judecat oligarhul.

În cazul în care i se va demonstra vinovăția în dosarul privind furtul miliardului, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

În data de 25 septembrie 2025, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, printre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.

