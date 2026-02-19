Arestul oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, prelungit. Când va fi audiat în dosarul furtului miliardului

Instanța de la Chișinău a prelungit arestul preventiv pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc, care este judecat în dosarul furtului miliardului. Totodată, magistrații au decis că acesta va fi audiat la data de 23 februarie, iar absența sa va fi calificată drept refuz.

,,Sunt riscurile care sunt invocate de fiecare dată la prelungirea măsurii preventive, în special riscul de a împiedica buna desfășurare a procesului și riscul de a eschiva de la instanța de judecată”, a afirmat Alexandru Cernei, procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA).

De cealaltă parte, apărătorul Lucian Rogac a calificat decizia privind prelungirea măsurii preventive drept o decizie ,,neîntemeiată și ilegală”.

,,Desigur că vom face uz de dreptul nostru și o vom contesta”, a adăugat avocatul oligarhului.

Tot în cadrul ședinței de joi, au fost audiați martorii apărării, iar acuzarea susține că aceștia nu au oferit informații relevante anchetei penale.

,,Martorii de astăzi nu au nicio atribuție cu creditele frauduloase care au fost acordate de cele două bănci, incluse în obiectul acuzației”, a adăugat Alexandru Cernei.

De asemenea, procurorul a insistat pentru citirea declarațiilor unui martor cu identitate protejată, depuse în faza de urmărire penală. Potrivit lui Alexandru Cernei, martorul lipsește din Republica Moldova de peste cinci ani, iar magistrații urmează să se pronunțe asupra acestei cereri la următoarea ședință.

Oligarhul a lipsit de la ședința din data de 19 februarie, însă prin intermediul avocaților săi, a solicitat să fie audiat în data de 23 februarie de la tribuna martorilor, precum și să prezinte diagrame și scheme pe foi, iar instanța i-a acceptat demersul.

,,Domnul Vladimir Plahotniuc va veni luni, 23 februarie, în instanța de judecată pentru a depune declarații”, a detaliat avocatul Lucian Rogac.

Riscă ani grei de pușcărie

În cazul în care i se va demonstra vinovăția în dosarul privind furtul miliardului, oligarhul Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

În data de 25 septembrie 2025, oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, printre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române. Oligarhul neagă acuzațiile.