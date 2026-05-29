Video Explozie uriașă la baza Blue Origin a lui Jeff Bezos. O rachetă a sărit în aer în timpul unui test, în Florida. Pagubele sunt însemnate

O rachetă dezvoltată de compania spațială Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos a explodat joi seară pe rampa de lansare, în statul american Florida, în timpul unui test al motoarelor efectuat înaintea lansării. Nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt însemnate.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 21:00, în timp ce echipele efectuau un „test de aprindere”, în cadrul căruia cele șapte motoare auxiliare ale rachetei au fost aprinse, în timp ce vehiculul rămânea fixat pe platforma de lansare.

Explozia a fost atât de puternică încât a luminat cerul nopții și a putut fi observată de la kilometri distanță.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind o minge uriașă de foc de culoare portocalie care a cuprins întreaga rampă de lansare. Potrivit companiei Blue Origin, incidentul s-a produs în timpul testelor, însă nu au existat victime.

„Am înregistrat o anomalie în timpul testului de astăzi. Tot personalul a fost localizat și este în siguranță”, au transmis reprezentanții Blue Origin pe platforma X.

La scurt timp după incident, Jeff Bezos a reacționat pe rețelele sociale, afirmând că este prea devreme pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

„Este prea devreme să știm care este cauza principală, dar lucrăm deja pentru a afla ce s-a întâmplat. A fost o zi foarte grea, însă vom reconstrui tot ce trebuie reconstruit și vom reveni la zboruri. Merită”, a scris fondatorul Blue Origin.

Explozia a provocat pagube importante rampei de lansare și infrastructurii din apropiere. Complexul de la Cape Canaveral reprezintă singura bază de lansare a rachetei New Glenn, vehicul spațial de 98 de metri înălțime, numit după astronautul John Glenn, primul american care a orbitat Pământul, relatează The Independent.

NASA a anunțat că va sprijini o investigație amănunțită pentru stabilirea cauzelor exploziei. Administratorul agenției, Jared Isaacman, a subliniat că dezvoltarea rachetelor grele este un proces extrem de complex și că instituția va colabora cu partenerii săi pentru evaluarea impactului asupra programelor spațiale aflate în derulare.

Explozia ar putea afecta inclusiv calendarul programului lunar Artemis. Blue Origin și SpaceX sunt companiile selectate de NASA pentru dezvoltarea sistemelor care vor transporta astronauți de pe orbita Lunii la suprafața satelitului natural al Pământului. Cum rampa de lansare a companiei lui Jeff Bezos a fost grav avariată, există temeri că unele misiuni ar putea suferi întârzieri.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a precizat că monitorizează situația, însă testul în timpul căruia s-a produs explozia nu făcea parte din activitățile desfășurate sub licență FAA și nu a afectat traficul aerian.