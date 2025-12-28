search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Topul minciunilor spuse de Donald Trump în 2025 alcătuit de CNN. „Ucraina a început războiul Rusiei împotriva Ucrainei” și multe altele

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pe 20 ianuarie 2026 se va împlini un an de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, după ce a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 în fața democratei Kamala Harris. La fel ca în primul său mandat, 2025 a fost marcat de un șir neîntrerupt de minciuni.

Donald Trump/FOTO: Profimedia
CNN, care a analizat mai multe afirmații făcute de președinte anul acesta scrie că minciunile lui Trump s-au caracterizat întotdeauna printr-o repetiție obsedantă.

În 2025, acest lucru a devenit și mai evident: deși a continuat să adauge minciuni noi, s-a bazat pe un set central de fabricări pe care le folosea aproape indiferent de context și indiferent câte ori fuseseră deja infirmate.

Minciună: Trump a atras investiții de 17 sau 18 trilioane de dolari în 2025

Trump a spus în repetate rânduri că  a atras „17 trilioane de dolari” în investiții în SUA în mai puțin de un an de când s-a întors la Casa Albă.  

Nu i-a fost de ajutor faptul că site-ul oficial al Casei Albe arăta la momentul respectiv că suma reală era de 8,8 trilioane – și chiar și această valoare era exagerată – însă Trump a crescut ulterior cifra la „18 trilioane”.

Minciună: Tarifele impuse de guvernul SUA sunt plătite de țările străine

Pe măsură ce prețurile de consum au continuat să crească, parțial din cauza tarifelor extinse impuse de Trump asupra produselor importate, acesta a continuat să susțină minciuna familiară că aceste tarife sunt plătite de țările străine, nu de oameni sau companii din SUA, adaugă CNN.

Plățile tarifelor către guvern sunt făcute de importatorii americani, nu de exportatorii străini, iar importatorii transferă adesea o parte sau toată povara costurilor suplimentare asupra consumatorului final. 

Minciună: Portland „ardea”

Trump a mai susținut în mod repetat că un oraș american „arde” sau „arde până la temelii”, deși acest lucru nu se întâmpla deloc.

Referitor la ciocnirile sporadice dintre protestatari și forțele de ordine din fața unei clădiri a Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor din Portland nu înseamnă că un oraș de 375 de kilometri pătrați era cuprins de flăcări, așa cum declaratu  locuitorii, oficialii și mass-media, în timp ce președintele SUA continua să mintă.

Minciună: Guvernatorul democrat din Maryland l-a numit pe Trump „cel mai mare președinte” din viața sa

După ce guvernatorul democrat al statului Maryland, Wes Moore, a respins afirmațiile lui Trump despre siguranța publică din Baltimore, Trump a pretins că, atunci când l-a întâlnit anterior pe Moore în privat la meciul de fotbal Army-Navy, Moore i-ar fi spus: „Domnule, sunteți cel mai mare președinte al vieții mele” și „Domnule, faceți o treabă fantastică”.

Cu toate acestea, potrivit unui videoclip difuzat de Fox News, Moore nu l-a lăudat în acest fel pe Trump așa cum a povestit republicanul.

Minciună: Ucraina „a început” războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Trump a fost acuzat că a prezentat faptele despre diverse evenimente istorice și despre propriul său trecut într-o manieră inexactă.

Unul dintre cele mai flagrante exemple a fost legat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Nu ar fi trebuit să-l începeți. Ați fi putut face un acord”, i-a spus Trump Ucrainei în februarie, inversând realitatea unui război declanșat de Rusia. Ulterior, el a minimalizat eroii ucraineni care au respins atacul Rusiei din 2022.

Minciună: Trump a încheiat șapte sau opt războaie

Trump susținuse la ONU în septembrie că a „încheiat șapte războaie, și în toate cazurile ele erau în desfășurare, cu mii și mii de oameni uciși.”

A continuat să enumere aceste presupuse războaie în desfășurare și, ca în alte ocazii, a inclus „Egipt și Etiopia”, care nu au fost niciodată în război în timpul mandatului său (există doar un conflict diplomatic legat de un proiect de baraj în Etiopia).

Citește și: Trump respinge recunoașterea Somalilandului de către SUA, după decizia controversată a Israelului

Lista lui Trump mai conținea și o situație misterioasă între Serbia și Kosovo, care nu a fost un război al erei Trump, și un război în Republica Democrată Congo care nu se încheiase.

Trump a început să pretindă că a „încheiat opt războaie” după ce a contribuit la medierea unui armistițiu în octombrie între Israel și Hamas, chiar dacă violențele din Gaza continuau și chiar dacă un alt conflict din listă, între Thailanda și Cambodgia, a reînceput în decembrie.

Minciună: Manifestanții de la Capitol „nu au atacat”

Trump a susținut în mod eronat că participanții la asaltul de la Capitol din 6 ianuarie 2021 nu aveau arme și că nu au atacat.

Cu toate acestea,  dovezile video arată că Ashli Babbitt a fost împușcată de un polițist în timp ce încerca să escaladeze o fereastră spartă spre Speaker’s Lobby din afara Camerei Reprezentanților; și, poate cel mai grav, că revoltații „nu au atacat”, deși numeroase videoclipuri și procese au demonstrat că mulți dintre ei au atacat.

Minciună: Criticarea lui Trump de către presă este „ilegală”

Trump a susținut atât de frecvent că acoperirea critică a sa de către mass-media este „ilegală” încât majoritatea publicațiilor nu au tratat aceste afirmații ca știri. Este de remarcat că afirmația lui Trump este falsă.

Chiar și când l-a atacat pe prezentatorul Seth Meyers, președintele SUA a declarat că a fi „anti-Trump” ar putea fi chiar împotriva legii.  

„Seth Meyers de la NBC ar putea fi cea mai puțin talentată persoană care să «performeze» live în istoria televiziunii. De fapt, el poate fi CEL MAI SLAB, live sau altfel.

I-am urmărit show-ul seara trecută pentru prima dată după ani de zile. În cadrul acestuia a vorbit la nesfârșit despre catapultele electrice de pe portavioane despre care m-am plâns că nu sunt la fel de bune ca niște catapulte pe abur mult mai puțin costisitoare. A continuat fără oprire, un adevărat nebun deraiat.

De ce NBC își pierde timpul și banii cu un tip ca acesta??? FĂRĂ TALENT, FĂRĂ AUDIENȚĂ, 100% ANTI-TRUMP, CEEA CE PROBABIL E ILEGAL!!!”, a spus președintele Donald Trump.

Minciună: Trump nu a presat Departamentul de Justiție să îi  urmărească adversarii

La sfârșitul lunii octombrie, jurnalista CBS Norah O’Donnell l-a întrebat pe Trump dacă a cerut Departamentului de Justiție să ia măsuri împotriva a trei dintre adversarii săi politici recent inculpați.Trump a negat categoric, spunând că „nu, în niciun fel, formă sau mod” nu a făcut acest lucru. Însă această declarație a fost infirmată de propriile postări ale lui Trump pe Truth Social, care arătau că, cu mai puțin de două luni înainte, acesta presase public șefa Departamentului de Justiție, Pam Bondi, să acționeze imediat împotriva lui Comey și James, precum și împotriva reprezentantului democrat Adam Schiff.

Citește și: Reprezentanții Kennedy Center îi cer un milioan de dolari despăgubire artistului care a anulat concertul din cauza lui Trump

Astfel, afirmația sa a fost contrazisă de propriile acțiuni documentate.

Minciună: Bebelușii primesc 80 de vaccinuri deodată

Trump a spus în septembrie că :„ai un copil mic, un copil fragil, și primește un vas cu 80 de vaccinuri diferite, cred că 80 de amestecuri, și le injectează”.

În octombrie a mai avertizat în mod fals: „Dai 82 de vaccinuri într-o singură injecție unui bebeluș care nici măcar nu s-a format complet.”

Bebelușii nu primesc niciodată 80 sau 82 de vaccinuri odată, iar vaccinurile nu sunt amestecate într-un „vas”.

Minciună: Proiectul de lege major al lui Trump privind politica internă nu a modificat Medicaid

Mulți americani erau îngrijorați cum ar fi afectat proiectul de lege „mare, frumos” al lui Trump programul Medicaid.

Acesta asigurase în mod fals că nu afectează Medicaid: „Medicaid-ul vostru rămâne neatins. Rămâne la fel,” a spus el în iunie, deși legea a adus modificări majore regulilor Medicaid, a redus finanțarea federală cu sute de miliarde de dolari și se estima că ar fi lăsat milioane de oameni fără asigurare până în 2034.

