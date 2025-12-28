„Fiecare mamă are nevoie de mama ei!”. Larisa Iordache, îndurerată de sărbători după decesul celei care i-a oferit tot sprijinul. „Am nevoie de sfaturile ei!”

Pentru Larisa Iordache, sărbătorile de iarnă vin cu emoții puternice și momente dificile. Este primul Crăciun pe care îl petrece în rolul de mamă, iar această experiență îi amintește totodată de un eveniment dureros din viața ei: pierderea mamei, care s-a stins din viață în 2021.

În aceste momente, Larisa simte mai mult ca niciodată lipsa sfaturilor și sprijinului matern. Trebuie să se descurce singură, iar uneori nu este deloc ușor. Sportiva își amintește cu drag de sărbătorile petrecute alături de părinții săi, când totul părea perfect, însă acum lucrurile s-au schimbat complet.

Maternitatea i-a oferit, însă, o nouă perspectivă asupra Crăciunului. Larisa vrea să îi transmită fiicei sale, Amira, frumusețea momentelor în familie, tradițiile și surprizele care fac sărbătorile memorabile, chiar dacă acum ele au o semnificație diferită pentru ea.

„Cred că primul Crăciun petrecut fără mama, în 2021, a fost unul dintre cele mai grele. Pentru mine, sărbătorile înseamnă oameni dragi, povești, colinde. Da, brad și mâncare bună, dar cel mai mult înseamnă familia. Când eram copil, mama și tata erau mereu alături de noi și ne făceau cele mai frumoase sărbători!”, a dezvăluit aceasta.

Maternitatea nu este la fel fără sfaturile mamei sale

Larisa Iordache își dorește ca fiica ei, Amira, să înțeleagă cât de prețioase sunt momentele petrecute alături de familie, în prag de sărbători. Pentru fosta gimnastă, maternitatea este încă o experiență nouă și plină de provocări. Deși primește sfaturi și sprijin din diverse părți, nimic nu poate înlocui îndrumarea și înțelepciunea pe care doar mama ei i le-ar fi putut oferi.

„Momentan, Amira e destul de micuță, are 10 luni și nu înțelege foarte multe. Dar eu încerc să-i povestesc, pentru că cei mici sunt foarte inteligenți și cine știe ce înțelege. Aș vrea să simtă ce e important de Crăciun.

Încercăm să aducem atmosfera de sărbătoare, căldura, vibrația aceea bună. Ne dorim să fie veselă. Cadouri primește zilnic, sincer, și e greu să le ținem până de Crăciun. Încercăm să nu exagerăm, dar nu ne putem abține. Totuși, ținem mult la tradiții.

„Când sunt în impas, simt nevoia sfaturilor ei!”

Încă din prima clipă, știi cum se spune că fiecare mamă are nevoie de mama ei. Am nevoie de ea în fiecare zi, de sfaturile ei, de observațiile ei. Era un om vesel, care iubea viața și își dorea ca noi, copiii ei, să avem o viață corectă și bună.

Când sunt în impas, simt nevoia sfaturilor ei, mai ales că maternitatea era un teren complet necunoscut pentru mine. Oricâte sfaturi primești din jur, când îți spune mama, e diferit. Pe de altă parte, sunt foarte norocoasă și recunoscătoare că am un soț minunat. M-a completat extraordinar de bine. Este foarte implicat încă din prima clipă și m-a ajutat enorm, inclusiv să nu simt dorul acesta 100%!”, a declarat Larisa Iordache, potrivit cancan.ro.