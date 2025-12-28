Trecerea cu BAC-ul pe ruta Bechet - Oryahovo, suspendată temporar din cauza vremii

Polițiștii de frontieră au transmis duminică, 28 decembrie, că trecerea cu BAC-ul pe ruta Bechet (România)-Oryahovo (Bulgaria) este suspendată temporar.

„Începând cu data de 28.12.2025, ora 06.30, ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport și a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) este temporar suspendată”, transmite Poliția de Frontieră Română într-un comunicat.

Potrivit autorităților, măsura a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.”