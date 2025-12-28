Foto Un senator republican a publicat imagini AI în care îl bate măr pe Moș Crăciun: „Du-te înapoi la Polul Nord, amice”. De ce reacții a avut parte

Un senator republican din Indiana a stârnit indignare în mediul online după ce, chiar în ziua de Crăciun, a postat imagini generate de inteligența artificială în care îl bate pe Moș Crăciun în fața unei mulțimi care îl aclama.

→ Imaginea 1/4: Imagini generate de inteligența artificială în care senatorul îl bate pe Moș Crăciun FOTO: X/ @Sen_ChrisGarten

Criticat dur de internauți, senatorul Chris Garten i-a numit pe cei revoltați „fulgi de zăpadă” (termen folosit pentru a descrie persoane considerate exagerat de sensibile).

Garten, aflat la al doilea mandat, a distribuit pe pagina sa oficială de X patru fotografii false. În acestea, senatorul apare purtând un costum fără mâneci, lovind cu pumnii și cu picioarele un Moș Crăciun îngrozit și trântindu-l la pământ, pe treptele Capitoliului statului Indiana, în timp ce spectatorii sărbătoreau și fluturau pancarte cu mesajul „Garten pentru Indiana”.

O altă imagine îl înfățișează călărind un ren, purtând un costum de Moș Crăciun fără mâneci și ochelari de soare, în timp ce își încordează bicepsul exagerat într-un gest de victorie.

„Când afli că Polul Nord încearcă să aducă și mai mult exces birocratic și mandate nefinanțate pe coș, deghizate în «bucurie de Crăciun». Nu sub supravegherea mea. Noi, poporul, conducem Indiana, nu birocrații. Du-te înapoi la Polul Nord, amice. Crăciun fericit, locuitori ai Indianei!”, a scris Garten în descrierea postării sale bizare de joi dimineață.

Reacții critice și ironii

Internauții nu au întârziat să-și exprime indignarea. Un utilizator a întrebat retoric: „Ce naiba ar putea determina o persoană să posteze imagini în care bate o figură iubită universal?”

Altul a scris: „Ce emoționant să vezi simbolul generozității și bucuriei de Crăciun bătut măr!”

Un alt comentator a spus că postarea a fost „cel mai jalnic lucru pe care l-am văzut de acest Crăciun”, iar Partidul Democrat din Indiana a ironizat postarea, numind-o „destul de ciudată” și catalogând republicanii din stat drept „oameni neserioși”.

Jurnalistul Keith Olbermann a intervenit și el, repostând imaginile cu descrierea: „Războiul împotriva Crăciunului, stilul GOP din Indiana”.

Senatorul se apără: „Doar am glumit împreună cu copiii mei”

Câteva ore mai târziu, Garten a reacționat, apărând imaginile și criticând reacția publicului: „Multă intoleranță, înjurături și indignare expuse din cauza câtorva poze AI pe care m-am distrat de minune proiectându-le împreună cu copiii mei”.

„Unii dintre voi, clovnilor, sunteți pur și simplu insuportabili. Sper ca negativitatea voastră să rămână în comentarii și să nu fie direcționată către familiile voastre. Crăciun fericit, fulgilor de zăpadă”, a adăugat el, într-o altă postare.

Garten, ales în 2018, a declarat pentru The Independent că nu înțelege de ce postarea sa „umoristică” a provocat atâta agitație: „Cu tot ce se întâmplă în lume, îmi este greu să înțeleg de ce postarea mea, evident umoristică, este considerată o știre”.