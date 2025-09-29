Partidul pro-european PAS, susținut de președinta Maia Sandu, a câștigat majoritatea în alegerile parlamentare din Republica Moldova, în pofida unei campanii de interferență fără precedent din partea Federației Ruse. Victoria confirmă orientarea pro-europeană a Chișinăului, dar expune, în același timp, vulnerabilitățile regiunii în fața unui nou val de război hibrid.

Alegerile desfășurate duminică în Republica Moldova indică un rezultat favorabil pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune aflată la guvernare și care susține continuarea parcursului european al țării. Potrivit analistei Olga Lautman, expertă în politici rusești și afiliată la Center for European Policy Analysis (CEPA), PAS a obținut majoritatea necesară pentru a forma un guvern fără alianțe politice complicate.

„Cred că au atins pragul de 51 de mandate. E o victorie importantă”, a declarat Lautman pentru Kyiv Post. Deși rezultatele finale nu erau încă validate oficial, estimările sugerează o victorie clară a blocului pro-european.

Reacții externe: susținere și ușurare

Victoria PAS a fost primită favorabil în capitalele occidentale. În Statele Unite, membri ai Congresului și oficiali europeni și-au exprimat sprijinul pentru continuarea reformelor pro-europene de la Chișinău. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a calificat rezultatul drept „o lecție pentru întreaga Europă privind rezistența în fața interferențelor rusești”.

Moldova, noul teren de testare pentru strategiile Kremlinului

Potrivit experților, alegerile din Moldova au fost marcate de o mobilizare fără precedent a resurselor rusești, într-un efort de subminare a procesului democratic. Tacticile folosite ar putea deveni model pentru acțiuni similare în alte țări europene, avertizează Lautman.

„Moldova a devenit noul laborator al operațiunilor hibride ale Rusiei. De la campanii de dezinformare, finanțarea de partide politice și manipulare media, până la recrutarea de indivizi pentru acțiuni violente — toate aceste metode au fost documentate în ultimele luni”, a precizat ea.

Un element de noutate alarmantă: potrivit aceleiași surse, persoane din Republica Moldova ar fi fost trimise în tabere de antrenament afiliate Grupului Wagner, pentru a fi instruite în vederea organizării de proteste violente și atacuri asupra instituțiilor.

Investiții masive pentru destabilizare

Lautman susține că Federația Rusă ar fi cheltuit sute de milioane de dolari pentru a influența rezultatul alegerilor. „Estimările preliminare vorbesc despre sume de până la 400 de milioane de dolari. Este un efort comparabil cu intervențiile din Ucraina, înainte de 2022”, a declarat ea.

Aceste fonduri ar fi fost direcționate către rețele de influență, cumpărare de voturi, operațiuni cibernetice și alte forme de presiune politică.

Informații contradictorii și pregătirea de proteste

În paralel cu procesul electoral, agențiile de presă de stat ruse au început diseminarea unei narațiuni alternative, în care opoziția ar fi câștigat alegerile. Această strategie, potrivit experților, urmărește delegitimarea procesului electoral și justificarea unor proteste organizate post-alegeri.

Cu toate acestea, diferența semnificativă de scor în favoarea PAS limitează capacitatea de mobilizare a taberei proruse. Autoritățile moldovene au implementat deja măsuri sporite de securitate, inclusiv restricționări de circulație în anumite zone.

Lecția pentru Occident

Pentru cancelariile occidentale, alegerile din Moldova reprezintă atât o confirmare a orientării europene a Chișinăului, cât și un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea regiunii în fața unei Rusii care experimentează noi forme de interferență.

„Aceste tactici vor fi replicate. Ce vedem acum în Moldova e doar începutul. Urmează alte țări, inclusiv din Uniunea Europeană. E important să le observăm și să învățăm din ele”, a avertizat Olga Lautman.

Următorul test ar putea veni chiar săptămâna viitoare, odată cu alegerile din Cehia, un alt stat vizat tot mai frecvent de campanii de dezinformare și tentative de influență din Est.