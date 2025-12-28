search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Pace, nu capitulare”. Ucrainenii, miting pașnic în apropiere de Mar-a-Lago în ziua întâlnirii Trump–Zelenski

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit în Florida pentru discuții cu președintele american Donald Trump, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să se intensifice, iar Europa urmărește cu atenție semnalele care ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului.

Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO:Profimedia
Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO:Profimedia

Întâlnirea, programată duminică după-amiază la complexul Mar-a-Lago, are loc la doar o zi după unul dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimele luni. Potrivit autorităților ucrainene, 559 de drone și rachete au fost detectate deasupra teritoriului ucrainean, cele mai afectate fiind Kievul și regiunile învecinate. Atacul a lăsat peste 500.000 de familii fără electricitate, încălzire și apă.

Președintele Zelenski a descris bombardamentele drept „răspunsul Rusiei” la eforturile diplomatice în curs.

Întâlnirea Trump-Zelenski, devansată

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, programată inițial pentru ora 22:00 (ora Kievului), a fost devansată pentru ora 20:00, potrivit unui anunț al Casei Albe. Discuțiile vor avea loc duminică, 28 decembrie, la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Zelenski a ajuns deja în Statele Unite, după o vizită în Canada, unde s-a întâlnit cu premierul Mark Carney.

Înaintea întrevederii cu Trump, Zelenski a discutat online cu lideri europeni și cu premierul Canadei. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că toți participanții au fost de acord că „garanțiile de securitate clare și concrete pentru Ucraina” reprezintă elementul central al oricărui acord de pace. La rândul său, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a descris convorbirea drept „una reușită”, subliniind necesitatea unei păci juste și durabile.

Guvernul german a confirmat că, la inițiativa cancelarului Friedrich Merz, Zelenski a informat liderii așa-numitului „grup de la Berlin”, format din șefi de stat și de guvern din Europa și Canada, precum și reprezentanți ai UE și NATO, despre negocierile iminente cu Donald Trump. Potrivit Berlinului, aceștia și-au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina și angajamentul de a acționa coordonat cu SUA pentru o pace durabilă.

Miză strategică

Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra pe un cadru ucrainean în 20 de puncte, pe care Zelenski l-a prezentat recent drept „finalizat în proporție de 90%”. Scopul este obținerea unor garanții clare de securitate din partea Statelor Unite și a Europei, precum și conturarea unei foi de parcurs pentru încheierea războiului.

Potrivit surselor ucrainene, agenda include cinci teme principale: garanțiile de securitate americane și europene, situația militară de pe teren, un pachet economic de reconstrucție, statutul teritoriilor ocupate și mecanismele de implementare ale unui eventual acord.

Din delegația ucraineană fac parte mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv ministrul apărării Rustem Umerov și ministrul economiei Oleksii Sobolev. De cealaltă parte, Donald Trump va fi însoțit de consilieri apropiați, printre care Jared Kushner și emisarul special Steve Witkoff.

În paralel, mai mulți lideri europeni – inclusiv președintele Franței, cancelarul Germaniei, secretarul general al NATO și președinta Comisiei Europene – urmează să participe prin videoconferință, într-un semnal clar că Europa dorește să fie parte a oricărei soluții politice.

Citește și: Cât de sigur este să faci afaceri cu Putin așa cum vor apropiații lui Trump? „Rusia nu este nici El Dorado, nici Orașul de Smarald”

Miting pașnic în apropierea Mar-a-Lago

La câțiva kilometri distanță de locul întâlnirii, membri ai comunității ucrainene din Florida organizează un miting pașnic. Manifestanții cer ca orice acord de pace să respecte dreptul internațional și integritatea teritorială a Ucrainei.

Dmitro Boiko, fondatorul Asociației Ucrainenilor din Florida, a declarat că mesajul protestului este „pace, nu capitulare”.

„Frontierele recunoscute internațional, tratatele și integritatea teritorială nu sunt negociabile”, a spus el, subliniind necesitatea unor garanții de securitate cu forță juridică.

Printre revendicări se numără semnarea unui tratat de apărare mutuală între SUA și Ucraina, returnarea copiilor ucraineni deportați în Rusia și respingerea oricărei legitimizări a ocupației ruse.

„Liniile roșii” ale Kievului

Înaintea întâlnirii, Volodimir Zelenski a reiterat că Ucraina nu va recunoaște „sub nicio formă” modificări teritoriale impuse prin forță. El a identificat drept linii roșii statutul teritoriilor ocupate, centrala nucleară de la Zaporijia și garanțiile de securitate.

„Din punct de vedere legal, nu vom recunoaște nimic, în niciun caz”, a declarat președintele ucrainean, adăugând că orice decizie majoră va necesita consultarea populației.

Zelenski a mai avertizat că organizarea de referendumuri sau alegeri în condițiile actuale de război este imposibilă.

Rezerve și avertismente

Există însă scepticism în rândul unor politicieni americani și reprezentanți ai societății civile. Congresmanul Brian Fitzpatrick a avertizat că „o pace serioasă nu poate fi construită pe promisiunile unui lider care nu și-a respectat niciodată cuvântul”.

La rândul său, Iuri Boieciko, directorul organizației umanitare Hope for Ukraine, a declarat că orice cadru de pace rămâne „o abstracție politică” atât timp cât Rusia nu participă direct la negocieri și continuă atacurile.

Zelenski caută la Palm Beach un partener și un garant. Trump caută o înțelegere și pârghii de negociere, inclusiv un posibil dialog direct cu Vladimir Putin, despre care a spus că se așteaptă să aibă loc „în curând”.

Rezultatul acestor discuții ar putea influența nu doar viitorul Ucrainei, ci și ordinea de securitate a Europei.

Pentru moment, pozițiile rămân clare: Kievul cere garanții, Washingtonul caută un acord, iar Moscova continuă ofensiva. Doar una dintre aceste părți poate pleca mulțumită de la Mar-a-Lago.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
mediafax.ro
image
Top 5 antrenori români. Surpriza uriașă de pe primul loc al clasamentului făcut de Ladislau Boloni
fanatik.ro
image
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
libertatea.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost umilit și numit "cerșetor" și și-a împlinit visul
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea
antena3.ro
image
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
observatornews.ro
image
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Care este distanța corectă până la mașina din față, pentru a evita un accident. Cum se calculează în funcție de viteză, explicațiile lui Titi Aur
playtech.ro
image
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazino: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce avere are milionarul român care, după ce a fost umilit, i-a dat lecția vieții unui străin
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Cod roșu de ninsori și vânt puternic în România până luni seara! ANM a anunțat zonele vizate și de codurile portocalii și galbene (HARTĂ)
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite la Sandrigham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit