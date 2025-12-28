„Pace, nu capitulare”. Ucrainenii, miting pașnic în apropiere de Mar-a-Lago în ziua întâlnirii Trump–Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit în Florida pentru discuții cu președintele american Donald Trump, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să se intensifice, iar Europa urmărește cu atenție semnalele care ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului.

Întâlnirea, programată duminică după-amiază la complexul Mar-a-Lago, are loc la doar o zi după unul dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimele luni. Potrivit autorităților ucrainene, 559 de drone și rachete au fost detectate deasupra teritoriului ucrainean, cele mai afectate fiind Kievul și regiunile învecinate. Atacul a lăsat peste 500.000 de familii fără electricitate, încălzire și apă.

Președintele Zelenski a descris bombardamentele drept „răspunsul Rusiei” la eforturile diplomatice în curs.

Întâlnirea Trump-Zelenski, devansată

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, programată inițial pentru ora 22:00 (ora Kievului), a fost devansată pentru ora 20:00, potrivit unui anunț al Casei Albe. Discuțiile vor avea loc duminică, 28 decembrie, la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Zelenski a ajuns deja în Statele Unite, după o vizită în Canada, unde s-a întâlnit cu premierul Mark Carney.

Înaintea întrevederii cu Trump, Zelenski a discutat online cu lideri europeni și cu premierul Canadei. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că toți participanții au fost de acord că „garanțiile de securitate clare și concrete pentru Ucraina” reprezintă elementul central al oricărui acord de pace. La rândul său, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a descris convorbirea drept „una reușită”, subliniind necesitatea unei păci juste și durabile.

Guvernul german a confirmat că, la inițiativa cancelarului Friedrich Merz, Zelenski a informat liderii așa-numitului „grup de la Berlin”, format din șefi de stat și de guvern din Europa și Canada, precum și reprezentanți ai UE și NATO, despre negocierile iminente cu Donald Trump. Potrivit Berlinului, aceștia și-au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina și angajamentul de a acționa coordonat cu SUA pentru o pace durabilă.

Miză strategică

Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra pe un cadru ucrainean în 20 de puncte, pe care Zelenski l-a prezentat recent drept „finalizat în proporție de 90%”. Scopul este obținerea unor garanții clare de securitate din partea Statelor Unite și a Europei, precum și conturarea unei foi de parcurs pentru încheierea războiului.

Potrivit surselor ucrainene, agenda include cinci teme principale: garanțiile de securitate americane și europene, situația militară de pe teren, un pachet economic de reconstrucție, statutul teritoriilor ocupate și mecanismele de implementare ale unui eventual acord.

Din delegația ucraineană fac parte mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv ministrul apărării Rustem Umerov și ministrul economiei Oleksii Sobolev. De cealaltă parte, Donald Trump va fi însoțit de consilieri apropiați, printre care Jared Kushner și emisarul special Steve Witkoff.

În paralel, mai mulți lideri europeni – inclusiv președintele Franței, cancelarul Germaniei, secretarul general al NATO și președinta Comisiei Europene – urmează să participe prin videoconferință, într-un semnal clar că Europa dorește să fie parte a oricărei soluții politice.

Miting pașnic în apropierea Mar-a-Lago

La câțiva kilometri distanță de locul întâlnirii, membri ai comunității ucrainene din Florida organizează un miting pașnic. Manifestanții cer ca orice acord de pace să respecte dreptul internațional și integritatea teritorială a Ucrainei.

Dmitro Boiko, fondatorul Asociației Ucrainenilor din Florida, a declarat că mesajul protestului este „pace, nu capitulare”.

„Frontierele recunoscute internațional, tratatele și integritatea teritorială nu sunt negociabile”, a spus el, subliniind necesitatea unor garanții de securitate cu forță juridică.

Printre revendicări se numără semnarea unui tratat de apărare mutuală între SUA și Ucraina, returnarea copiilor ucraineni deportați în Rusia și respingerea oricărei legitimizări a ocupației ruse.

„Liniile roșii” ale Kievului

Înaintea întâlnirii, Volodimir Zelenski a reiterat că Ucraina nu va recunoaște „sub nicio formă” modificări teritoriale impuse prin forță. El a identificat drept linii roșii statutul teritoriilor ocupate, centrala nucleară de la Zaporijia și garanțiile de securitate.

„Din punct de vedere legal, nu vom recunoaște nimic, în niciun caz”, a declarat președintele ucrainean, adăugând că orice decizie majoră va necesita consultarea populației.

Zelenski a mai avertizat că organizarea de referendumuri sau alegeri în condițiile actuale de război este imposibilă.

Rezerve și avertismente

Există însă scepticism în rândul unor politicieni americani și reprezentanți ai societății civile. Congresmanul Brian Fitzpatrick a avertizat că „o pace serioasă nu poate fi construită pe promisiunile unui lider care nu și-a respectat niciodată cuvântul”.

La rândul său, Iuri Boieciko, directorul organizației umanitare Hope for Ukraine, a declarat că orice cadru de pace rămâne „o abstracție politică” atât timp cât Rusia nu participă direct la negocieri și continuă atacurile.

Zelenski caută la Palm Beach un partener și un garant. Trump caută o înțelegere și pârghii de negociere, inclusiv un posibil dialog direct cu Vladimir Putin, despre care a spus că se așteaptă să aibă loc „în curând”.

Rezultatul acestor discuții ar putea influența nu doar viitorul Ucrainei, ci și ordinea de securitate a Europei.

Pentru moment, pozițiile rămân clare: Kievul cere garanții, Washingtonul caută un acord, iar Moscova continuă ofensiva. Doar una dintre aceste părți poate pleca mulțumită de la Mar-a-Lago.