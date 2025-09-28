search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Ultimele știri

Lidera de la Chișinău, un nou mesaj în ziua votului: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Lidera de la Chișinău, Mai Sandu, a venit cu un nou apel către cetățeni, îndemnându-i să fie mai activi și să-și exercite dreptul constituțional. Președintele Republicii Moldova a subliniat că țara nu este a grupării criminale Șor.

Maia Sandu a venit cu un nou mesaj în contexul scrutinului parlamentar. FOTO: Facebook
Maia Sandu a venit cu un nou mesaj în contexul scrutinului parlamentar. FOTO: Facebook

Mesajul a venit în contextul în care la mai multe secții de votare din diaspora au fost înregistrate alerte cu bombă, fapt ce a afectat procesul electoral, precum și au fost înregistrate cazuri de transportare organizată a alegătorilor. 

„Avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor către secțiile de vot de peste hotare, evident contra bani. Avem alerte false cu bombă în mai multe țări. Le mulțumesc oamenilor, care așteaptă răbdători până poliția verifică spațiile. Avem înregistrate cazuri de așa-zisul „carusel” când se încearcă scoaterea buletinelor de vot curat din secția de vot pentru ca ulterior să fie introdus cu ștampila pusă și avem multe cazuri când oameni din rețeaua Șor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secțiile unde prezența este mare”, a afirmat Maia Sandu.

Lidera de la Chișinău a reiterat importanța votului pentru viitorul țării, menționând că aceasta nu este a grupării criminale conduse de Ilan Șor. 

„În aceste condiții, voturile voastre cinstite pot salva Moldova. Mergeți la vot: în Franța, în Spania, în Irlanda, în România, acasă sau peste hotare. Mergeți la vot acum, ca să reușiți să votați până se închid secțiile de vot la ora 21:00. Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, a mai spus lidera de la Chișinău. 

Alt mesaj 

Mai devreme, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei.

,,Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică, pentru că riscăm să o pierdem. Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Acum, situația regională și globală este diferită. Rusia nu ne este prieten. Ea a atacat o țară vecină fără niciun motiv, ne-a închis nouă gazul, ne amenință, vrea să ne cumpere voturile și țara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor din toată lumea: din satele Moldovei și din orașele Europei, din centrele raionale și din statele americane”, a afirmat lidera de la Chișinău.  

Prorusul Șor, la Moscova

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”. 

Republica Moldova

