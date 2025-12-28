Mark Carney anunță sprijin de peste 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția Ucrainei: „Canada va fi alături de poporul ucrainean”

Canada va acorda Ucrainei un ajutor de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (echivalentul a 1,552 miliarde de euro), care va permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI).

Sâmbătă, prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat sprijinul financiar în urma întâlnirii de la Halifax cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres. Președintele ucrainean a făcut această escală în drum spre Florida, unde duminică se va întâlni cu președintele american Donald Trump pentru a discuta planul de pace prezentat de liderul de la Kiev săptămâna aceasta.

Detalii despre ajutorul financiar

Conform lui Carney, ajutorul va fi oferit sub formă de instrumente financiare strategice. În plus, Canada va furniza garanţii de împrumut de până la 1,3 miliarde de dolari canadieni Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, o agenţie a Băncii Mondiale, pentru reconstrucţia Ucrainei.

Garanţiile vor fi completate cu o sumă suplimentară de 322 de milioane de dolari canadieni către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu scopul de a sprijini importurile de gaze şi de a consolida securitatea energetică a Ucrainei.

Mark Carney a transmis și un mesaj public pe pagina sa de X: Astăzi, la Halifax, ne-am angajat să oferim un sprijin esențial pentru a ajuta Ucraina să pună capăt războiului de agresiune al Rusiei și să se recupereze și să se reconstruiască. Când va veni pacea — și va veni — Canada va fi alături de poporul ucrainean. Slava Ucrainei”.

Canada a subliniat într-un comunicat că, de la începutul invaziei ruse, a oferit autorităţilor de la Kiev aproape 22 de miliarde de dolari canadieni sub formă de ajutor. Premierul canadian Mark Carney a declarat, în timp ce îl primea pe Zelenski în Noua Scoție, că orice „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina poate fi obținută doar dacă „Rusia este dispusă să coopereze”.

Sprijin internațional pentru Ucraina

Înaintea întâlnirii cu preşedintele american Donald Trump, Volodimir Zelenski a fost asigurat de sprijin deplin din partea liderilor europeni, a Canadei, Uniunii Europene și NATO, pe fondul unor noi atacuri aeriene rusești devastatoare.

În cadrul unei videoconferințe cu principalii lideri europeni, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că atacurile rusești arată „contrastul dintre dorința Ucrainei de a construi o pace durabilă și hotărârea Rusiei de a prelungi războiul pe care l-a început acum aproape patru ani”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că ţările europene, Canada, Uniunea Europeană și NATO l-au asigurat pe Zelenski de „sprijinul lor deplin” înaintea discuţiilor din Florida și că eforturile pentru „o pace dreaptă și durabilă în Ucraina” vor fi realizate „în strânsă coordonare cu Statele Unite”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis: „Salutăm toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace dreaptă și durabilă care să păstreze suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.



