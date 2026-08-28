Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost comparată cu Napoleon Bonaparte în cadrul ședinței solemne organizate la Președinția de la Chișinău cu ocazia împlinirii a 35 de ani de independență. Alexandru Arseni, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii Declarației de Independență, i-a transmis șefei statului un mesaj legat de reunificarea cu România.

Maia Sandu. Foto: AFP

În discursul său, Alexandru Arseni a făcut referire la momentul încoronării lui Napoleon Bonaparte, despre care a spus că nu a așteptat ca Papa să îi pună coroana pe cap, ci a luat-o și s-a încoronat singur.

Pornind de la această comparație, Arseni i-a sugerat Maiei Sandu să urmeze exemplul împăratului francez și să își asume un rol în ceea ce el a numit „reîntregirea neamului românesc”.

„Astăzi, onorată doamnă președinte, în virtutea evoluției, dumneavoastră aveți coroana în mână, pe care aveți tot dreptul și binecuvântarea să o puneți pe actul reîntregirii neamului românesc în grădina Maicii Domnului”, a declarat Alexandru Arseni.

Discursul a provocat reacții în sală. Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, și-a ascuns cu greu zâmbetul, în timp ce Maia Sandu a părut emoționată de comparația și mesajul care i-au fost adresate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului dedicat împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentele au avut loc ieri, 27 august.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a făcut o vizită în Republica Moldova. Şeful statului român a fost primit de preşedinta Maia Sandu şi a participat la parada militară organizată la Chişinău.

Nicușor Dan a declarat după vizita în Republica Moldova că România, Republica Moldova și Ucraina au discutat despre proiecte de transport și conexiune, integrarea europeană și amenințările reprezentate de drone. Șeful statului a vorbit și despre relația bilaterală cu cele două țări, dar și despre desemnarea unui nou premier.