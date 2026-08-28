Ministrul spune că una dintre principalele sale preocupări va fi dezvoltarea economiei prin reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru antreprenori. Năsui susține că integrarea europeană trebuie însoțită de integrarea economiei Republicii Moldova în piețele și circuitele economice internaționale.

Claudiu Năsui a depus jurământul de ministru Foto: Captură video Facebook

Ministrul Claudiu Năsui spune că una dintre principalele sale preocupări va fi dezvoltarea economiei prin reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru antreprenori. El susține că integrarea europeană trebuie însoțită de integrarea economiei Republicii Moldova în piețele și circuitele economice internaționale.

„Prioritatea zero este integrarea europeană și integrarea economiei Moldovei în toate circuitele internaționale”, a spus Năsui.

Noul ministru consideră că antreprenoriatul trebuie să fie unul dintre principalele motoare ale economiei și spune că vrea să contribuie la crearea unui mediu cât mai favorabil pentru oamenii de afaceri. „În orice economie sănătoasă, antreprenoriatul este motorul”, a declarat ministrul, pledând pentru debirocratizare și simplificarea regulilor, potrivit TVR Info.

Năsui a fost solicitat să se refere și la situația activelor statului. Întrebat dacă acestea ar trebui păstrate sau dacă sunt posibile schimbări în administrarea lor, ministrul a spus că nu poate fi dat un răspuns general, deoarece activele statului sunt foarte diferite. „Depinde acum de active, căci toate activele este o categorie cam largă. Unele active trebuie ținute de stat, altele – nu”, a declarat Claudiu Năsui.

Afirmațiile sale vin în contextul în care premierul Vasile Tofan a anunțat că printre prioritățile noului ministru se numără inclusiv rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Referindu-se la starea economiei și la prognozele mai pesimiste privind ritmul de creștere economică, Năsui a spus că Republica Moldova are potențial de dezvoltare, dar are nevoie de reforme.

„Este o economie care se dezvoltă și care poate face mult mai mult”, a spus ministrul. El a comparat reformele cu un medicament care poate fi greu de administrat pe termen scurt, dar care poate avea efecte bune pe termen lung.

Claudiu Năsui a fost ministru al Economiei în România, iar acum a acceptat propunerea premierului Vasile Tofan de a prelua portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării în Republica Moldova. Vineri, el a depus jurământul de învestire.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat că a discutat cu Ilie Bolojan despre candidatura lui Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Discuția ar fi avut loc în timpul vizitei lui Tofan la București, la sfârșitul lunii iulie.

„Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie”, a declarat Vasile Tofan, într-o emisiune difuzată de Moldova 1.