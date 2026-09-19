 Proteste violente ale extremei drepte la Haga. Manifestanţii au aruncat cu torţe şi fumigene, poliţia a răspuns cu tunuri cu apă | adevarul.ro
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Video Proteste violente ale extremei drepte la Haga. Manifestanţii au aruncat cu torţe şi fumigene, poliţia a răspuns cu tunuri cu apă

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Violențe, sâmbătă, la Haga, în timpul unei manifestații a extremei drepte. Poliția a intervenit cu tunuri cu apă după ce mai mulţi protestatari au aruncat torțe și fumigene spre forțele de ordine şi au agresat câţiva jurnalişti.

Violenţe, în timpul protestului extremei drepte în Haga.
Violenţe, în timpul protestului extremei drepte în Haga. Foto: AA/ABACA

Câteva sute de oameni s-au strâns sâmbătă, 19 septembrie, în parcul Malieveld pentru manifestația „Wij zijn het volk” („Noi suntem poporul”), organizată în jurul opoziției față de politicile privind imigrația și azilul. În program era și un marș prin Haga, însă acesta nu a mai avut loc după ce protestul a devenit violent.

În jurul orei 13.00, au început confruntările dintre o parte dintre protestatari şi poliţiştii care asigurau ordinea. La un momentat dau, înspre forţele de ordine au început să zboare torțe și fumigene şi au fost provocate distrugeri în zonă. Potrivit AFP, unii dintre cei aflați în mulțime aveau fețele acoperite, deși organizatorii conveniseră anterior ca participanții să nu poarte astfel de accesorii.

Poliția a trimis în zonă trupele de intervenție și tunurile cu apă.

 În imaginile din timpul protestului apărute pe reţelele sociale, în mulţime se văd inclusiv bannere cu mesaje rasiste precum „White Lives Matter” și „White men first”, dar și steaguri cu cruci celtice, simbol folosit de grupări neo-naziste. Potrivit poliției și relatărilor din presa olandeză, au fost scandate lozinci antisemite și au fost făcute gesturi antisemite, inclusiv saluturi naziste.

Revolte împotriva refugiaților la Haga
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Revolte împotriva refugiaților la Haga Foto: AA/ABACA

Din cauza violenţelor, primarul interimar din Haga a decis încetarea manifestației și a emis un ordin de urgență.

Poliția a început să-i îndepărteze pe protestatari din zona Malieveld și i-a direcționat către gara centrală. În total, 24 de persoane au fost arestate, multe dintre ele pentru nerespectarea ordinului de urgență și deținere de arme interzise.

Până în jurul orei 16.00, Malieveld era gol, iar grupuri de manifestanți se răspândiseră în zona gării centrale.

Jurnaliști agresați în timpul protestului

În mijlocul confruntărilor au fost prinşi și jurnaliști aflați la fața locului. Poliția a confirmat că mai mulți reprezentanți ai presei au fost hărțuiți şi agresaţi de manifestanți și că lucrează împreună cu Asociația Olandeză a Jurnaliștilor pentru identificarea celor implicați.

Printre imaginile distribuite după intervenție se află și cea a unui jurnalist care ajunge în apă în timp ce poliția intervine pentru dispersarea mulțimii.

Ministrul olandez al Justiției, David van Weel, a cerut o reacție „extrem de fermă” după protest. El a descris evenimentele drept „scene dezgustătoare” și a condamnat atacurile asupra poliției, saluturile naziste şi scandările antisemite.

Un an de la violențele de la Malieveld

Protestul de sâmbătă vine la aproape un an după o altă manifestație de extremă dreapta desfășurată în același loc. În septembrie 2025, protestul împotriva politicii de azil s-a transformat în revolte. O mașină de poliție a fost incendiată, sediul partidului D66 a fost vandalizat, patru polițiști au fost răniți, iar zeci de persoane au fost arestate. Pagubele au fost estimate de municipalitate la aproximativ 68.000 de euro.

Și înaintea manifestației de sâmbătă existaseră semnale că protestul ar putea deveni violent. În zilele precedente, pe rețelele sociale au circulat apeluri la violență, iar unele figuri ale extremei drepte și-au mobilizat susținătorii.

De această dată, autoritățile au oprit manifestația înainte ca marșul prin oraș să mai poată începe. Parcul Malieveld a fost evacuat, iar protestatarii au plecat în grupuri mici din zonă, după intervenția poliției

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