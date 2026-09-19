Accident grav în Prahova: un tânăr de 19 ani a murit, șoferul de 18 ani este intubat, iar un adolescent de 15 ani e rănit

Un accident rutier produs sâmbătă seară în localitatea Puchenii Mari din județul Prahova a dus la moartea unui tânăr de 19 ani și rănirea altor doi. Mașina în care se aflau cei trei a ieșit de pe carosabil, două dintre victime rămânând încarcerate în fiarele contorsionate ale vehiculului.

Foto: ISU Prahova

„Echipajele de intervenţie l-au extras pe conducătorul auto, un tânăr de 18 ani, care prezenta semne vitale şi a fost predat unui echipaj SAJ Prahova. Ulterior, a fost extras şi un tânăr de 19 ani, care se afla în stare de inconştienţă, acesta fiind predat echipajului TIM pentru acordarea îngrijirilor medicale. Primeşte îngrijiri şi cel de-al treilea ocupant al autoturismului, care nu era încarcerat, un tânăr în vârstă de 15 ani", arată sursa citată.

În cazul tânărului de 19 ani, echipajele medicale au declarat decesul, potrivit Agerpres.

De asemenea, şoferul, aflat în stare de inconştienţă, a fost intubat şi este transportat la UPU Ploieşti, iar adolescentul în vârstă de 15 ani, cu traumatisme la nivelul membrelor, este transportat la spital de echipajul SAJ, au mai transmis reprezentanţii ISU.