Escaladare în Orientul Mijlociu: rebelii Houthi au atacat Arabia Saudită cu rachete și drone

Rebelii Houthi din Yemen au lansat un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra unor ținte strategice din Arabia Saudită, lovind inclusiv capitala Riad și infrastructura petrolieră Aramco din portul Yanbu. Atacul, prezentat de rebelii sprijiniți de Iran drept o ripostă la bombardamentele aviației saudite, a provocat un incendiu puternic în apropierea aeroportului din Riad și perturbări ale traficului aerian, în timp ce autoritățile de la Riad păstrează deocamdată tăcerea.

Fum gros se vede în apropierea Aeroportului Regele Khalid din Riad Foto: Profimedia

Într-o declaraţie televizată, purtătorul de cuvânt militar al combatanţilor Houthi, Yahya Saree, a afirmat că în aceste atacuri au fost folosite „un număr mare” de rachete balistice şi de croazieră, precum şi drone, şi a susţinut că acestea au lovit ţintele stabilite, pe care le-a descris drept „ţinte sensibile” ale capitalei saudite şi ale infrastructurilor din Yanbu aparţinând companiei petroliere naţionale saudite Aramco.

Acelaşi reprezentant al rebelilor Houthi a prezentat atacurile revendicate de aceştia drept un răspuns faţă de operaţiunile militare saudite desfăşurate împotriva lor în Yemen, unde aceşti combatanţi au reuşit săptămâna trecută să ocupe într-o ofensivă fulgerătoare partea de vest a ţării de-a lungul Mării Roşii, ajungând până la strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată pe o rută maritimă esenţială pentru comerţul internaţional ce leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Purtătorul de cuvânt al rebelilor Houthi s-a referit în special la atacuri aeriene saudite despre care a spus că sunt în desfăşurare în Yemen şi în care aviaţia saudită foloseşte inclusiv avioane de vânătoare F-15 şi Eurofighter Typhoon.

Arabia Saudită, care susţine militar direct guvernul yemenit recunoscut internaţional în faţa rebelilor Houthi sprijiniţi de Iran, a fost ţinta unor atacuri tot mai numeroase în ultimele zile din partea acestor combatanţi, care au ţintit până acum în principal instalaţiile petroliere şi bazele militare amplasate în sud sau de-a lungul coastei Mării Roşii, departe de capitala Riad.

Însă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, locuitorii capitalei saudite au fost treziţi de o alertă privind un potenţial atac aerian, după care au urmat două explozii puternice, scrie Agerpres. Sâmbătă mai târziu un incendiu major s-a declanşat în apropierea aeroportului din Riad, aparent la un rezervor de combustibil al companiei Aramco. Aceste incidente sunt relatate de agenţiile de presă pe baza declaraţiilor unor martori, autorităţile saudite păstrând până în prezent tăcerea asupra lor.

Potrivit website-ului FlightRadar24, traficul aerian a fost perturbat sâmbătă pe aeroportul din Riad, cu zbori întârziate sau anulate, dar între timp a revenit la normal.