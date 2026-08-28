 Nicușor Dan: România va continua să furnizeze energie electrică Republicii Moldova în ciuda problemelor de la Cernavodă | adevarul.ro
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Nicușor Dan: România va continua să furnizeze energie electrică Republicii Moldova în ciuda problemelor de la Cernavodă

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Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Chișinău, că România va continua să livreze energie electrică Republicii Moldova, în ciuda deficitului generat de oprirea temporară a centralei de la Cernavodă. Șeful statului a arătat că interconectarea piețelor energetice din regiune asigură menținerea fluxurilor de energie, iar riscurile pentru sistemul românesc rămân reduse.

NIcușor Dan și Maia Sandu
NIcușor Dan și Maia Sandu Foto: Administrația Prezidențială

România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică, chiar dacă efectele opririi temporare a centralei de la Cernavodă se vor resimți încă câteva săptămâni, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi seara, la Chișinău.

„Energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova”

Întrebat dacă România poate menține livrările de energie către Republica Moldova în actualul context, șeful statului a răspuns afirmativ, explicând că energia este distribuită în cadrul unei piețe regionale interconectate, care include România, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria:

„Răspunsul este da, în sensul că energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova”.

„Cernavodă este o chestiune de săptămâni”

Potrivit președintelui Nicușor Dan, centrala de la Cernavodă ar putea relua parțial producția în următoarele săptămâni, odată cu îmbunătățirea condițiilor hidrologice. Până atunci, sistemul energetic continuă să funcționeze pe baza resurselor disponibile și a interconexiunilor regionale.

„Cernavodă este o chestiune de săptămâni. Nu mai știu, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectațicu Ucraina, cu Bulgaria care, din fericire, are o capacitate de stocare consistentă”, a declarat Nicușor Dan.  

Șeful statului a apreciat că riscul ca autoritățile să fie nevoite să restricționeze consumul unor operatori industriali este, în prezent, „foarte mic”, exprimându-și încrederea că România va depăși fără probleme majore actuala perioadă dificilă.

Președintele a atras atenția și asupra întârzierilor în realizarea unor investiții importante din sectorul energetic, subliniind însă că situația se va îmbunătăți semnificativ în următorul an, pe măsură ce proiectele aflate în derulare vor fi finalizate.

Amintim că joi, 27 august, Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă a analizat noi măsuri pentru asigurarea debitului necesar în zona prizei de răcire a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, pe fondul nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării. Potrivit Guvernului, soluțiile vor fi aplicate și evaluate etapizat în următoarele săptămâni.

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