 „O vor ucide pe mama ta”. O membră Pussy Riot, recrutată de spionii ruși, face dezvăluiri după fuga din Rusia: „Frica mea a fost prea mare” | adevarul.ro
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„O vor ucide pe mama ta”. O membră Pussy Riot, recrutată de spionii ruși, face dezvăluiri după fuga din Rusia: „Frica mea a fost prea mare”

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După ce a fugit din Rusia, o fostă membră Pussy Riot a decis să vorbească despre cei trei ani în care susține că a fost controlată de FSB. Rita Flores afirmă că a fost recrutată prin amenințări și că una dintre cele mai grave amenințări a vizat-o pe mama sa.

Rita Flores, recrutată de spionii ruși
Rita Flores, recrutată de spionii ruși Foto: Arhivă personală

Rita Flores, în vârstă de 29 de ani, artistă și activistă rusă, a fost asociată cu Pussy Riot, un colectiv feminist de protest cunoscut pentru acțiunile artistice și criticile la adresa Kremlinului. Grupul, format la Moscova în 2011, a devenit cunoscut internațional prin spectacole și proteste politice, iar mai multe dintre membrele sale au fost arestate de autoritățile ruse.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Guardian, Flores, cunoscută și sub numele de Margarita Konovalova, a povestit cum ar fi ajuns să colaboreze cu serviciul rus de securitate FSB.

Ea afirmă că recrutarea a avut loc în februarie 2023, după ce polițiștii au făcut o percheziție. Potrivit relatării sale, agenții au amenințat-o că îi vor deschide un dosar penal în baza legislației privind cenzura din timpul războiului, din cauza unei postări pe Instagram în care critica uciderea unor persoane în Ucraina.

În același timp, spune Flores, agenții au amenințat-o că mama sa ar putea fi ucisă dacă refuză să semneze documentele prin care accepta să coopereze cu serviciile de securitate.

„I-am crezut. Am crezut că pot face tot ce spuneau că vor face. Frica mea a fost prea mare. Eram atât de îngrijorată pentru familia mea și, de asemenea, pentru mine”, a povestit ea.

Potrivit sursei citate, Flores susține că a primit pentru prima sa colaborare cu FSB o sumă cuprinsă între 30.000 și 40.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 266-355 de lire sterline.

Primele sale sarcini au constat în strângerea de informații despre artiști considerați de autorități ca fiind apropiați de opoziție și transmiterea acestora către agenții FSB. Potrivit relatării sale, doi ofițeri au fost desemnați să se ocupe de ea și au folosit o strategie de tipul „polițistul bun, polițistul rău”.

Unul dintre ei, un ofițer mai în vârstă, în jur de 40 de ani, folosea mai multe nume. Flores spune că l-a poreclit „Geaca”, din cauza costumului său negru și lucios.

Celălalt ofițer, pe care ea îl numește „Ivan”, a devenit principalul său supraveghetor. 

Potrivit artistei, Ivan i-a spus că FSB o va „reeduca și că, în cele din urmă, va duce o viață liniștită, va ajunge să iubească Rusia, se va căsători și va avea copii, devenind o soție ascultătoare”.

Flores susține că i s-a cerut să nu dezvăluie nimănui faptul că fusese recrutată. Cu toate acestea, spune că a povestit situația în aproximativ 20 de cazuri, descriindu-se drept „o bârfitoare înrăită”.

Artista afirmă că nu a furnizat în mod direct informațiile solicitate despre persoanele din lumea artistică vizate de serviciile ruse. În schimb, susține că a încercat să provoace conflicte și să se îndepărteze de anumite persoane, pentru a împiedica transmiterea unor informații sensibile.

În timpul colaborării, amenințările au continuat. Flores spune că Ivan i-a  transmis că „o vor ucide pe mama ta și nu vei putea dovedi nimic” și că, dacă va pleca din Rusia, agenții o vor găsi imediat și o vor ucide.

Pe măsură ce timpul a trecut, numărul persoanelor pe care serviciile ruse le considerau ținte ar fi scăzut, deoarece mulți dintre artiștii și activiștii care se opuneau războiului și regimului de la Moscova au părăsit Rusia.

Flores a descris și atmosfera din Moscova în timpul războiului, susținând că viața cotidiană poate crea impresia că lucrurile continuă aproape normal, în ciuda represiunii și a războiului.

„Moscova este în plină expansiune; restaurantele, barurile și cluburile se deschid, iar numărul evenimentelor este foarte mare. Dar acei oameni care înțeleg lucrurile au ochii goi și rostesc cuvinte goale”, a spus ea.

A rupt legătura cu serviciile ruse după trei ani

Flores afirmă că a continuat să fie controlată de FSB timp de aproximativ trei ani, până când a reușit să părăsească Rusia, la sfârșitul lunii august 2026.

La scurt timp după plecare, ea a făcut publice detalii despre colaborarea sa într-o discuție video alături de avocatul său, Dmitri Zakhvatov. A explicat că a decis să vorbească despre experiența sa pentru ca și alte persoane aflate în situații similare să prindă curaj și să rupă legăturile cu serviciile de securitate.

Rita Flores a fost arestată de mai multe ori pentru spectacole artistice provocatoare organizate în cadrul Pussy Riot și a intrat în atenția autorităților ruse cu mult înainte de recrutarea despre care vorbește acum.

The Guardian subliniază că nu a putut corobora independent relatarea artistei, inclusiv detaliile privind amenințările și sarcinile pe care le-ar fi primit. Flores susține însă că perioada în care a fost controlată de FSB s-a încheiat abia după ce a reușit să fugă din Rusia.

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