Maia Sandu a acceptat propunerea PAS și a desemnat candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova. Cine este acesta?

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, fiind vorba despre Alexandru Munteanu, care a fost propus la această funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea proeuropeană aflată la putere.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie, decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a subliniat Maia Sandu.

Încheierea consultărilor

Actul a fost semnat după încheierea consultărilor cu partidele parlamentare, ultima discuție având loc cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

,,Am avut o discuție cu președinta, am înaintat candidatura din partea PAS a domnului Munteanu și am discutat despre calendarul evenimentelor care vor urma. În minutele următoare va fi semnat decretul privind desemnarea candidatului și va începe procesul propriu-zis, etapa în care candidatul desemnat va veni cu garnitura, va veni cu programul de guvernare și vor începe consultările publice cu părțile interesate, cu partidele parlamentare. Sperăm ca mai repede decât cadrul temporar pe care îl oferă legislația”, a spus liderul PAS după consultările cu Maia Sandu.

Cu o zi mai devreme, au fost invitați, pe rând, reprezentanții Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), ai formațiunii Partidul Nostru, ai Blocului Alternativa, precum și ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Totuși, nu toți au dat curs invitației, fiind vorba despre comuniști, care susțin că discuțiile sunt „formale și inutile”.

Prezentarea echipei și programului de guvernare

Candidatul desemnat urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare pentru ca să obțină votului de încredere și a învestirii noului Guvern al Republicii Moldova.

În data de 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier.