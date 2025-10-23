Maia Sandu, consultări cu formațiunile pentru desemnarea candidatului la șefia Guvernului. Un partid prorus refuză să participe

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a început consultările cu partidele parlamentare privind desemnarea candidatului la funcția de premier, acestea debutând chiar a doua zi după prima ședință a Parlamentului.

Consultările au loc în zilele de joi și vineri, iar în prima zi au fost invitați, pe rând, reprezentanții Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), ai formațiunii Partidul Nostru, ai Blocului Alternativa, precum și ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

Refuzul comuniștilor

Totuși, nu toți au dat curs invitației, fiind vorba despre comuniști, care susțin că discuțiile sunt „formale și inutile”.

„În primul rând, candidatura propusă la funcția de prim-ministru, contrar Constituției și bunului simț, a fost făcută publică și mediatizată pe larg, inclusiv de către însăși Sandu, cu mult înainte de aprobarea oficială a noului Parlament și cu mult înainte de formarea fracțiunilor parlamentare cu care președinta este obligată să se consulte. Asta înseamnă că decizia privind candidatura doamnei Sandu, sau mai degrabă a protectorilor săi, fusese deja luată atunci, iar consultările viitoare au devenit doar formale și inutile”, se arată într-un comunicat de presă emis de responsabilii PCRM.

Reprezentanții celorlalte formațiuni invitate s-au prezentat la Președinția din centrul Chișinăului, printre aceștia fiind și liderul PSRM, Igor Dodon, care a subliniat că formațiunea pe care o conduce nu va susține noul Executiv.

„Motivul este simplu. Nu avem încredere că noul guvern poate fi mai bun decât precedentul. În asemenea condiții, socialiștii rămân în opoziție și ne vom ocupa de agenda noastră politică, în acord cu interesul național al Republicii Moldova”, a menționat prorusul Igor Dodon.

Responsabilii Blocului Alternativa afirmă că vor lua o decizie privind oferirea sau nu a sprijinului pentru Executiv după ce vor afla detalii despre programul și componența acestuia.

„Blocul Alternativa va lua decizii despre Guvern după consultările cu cine va fi desemnat prim-ministru mâine sau poimâine, după ce vom face cunoștință cu programul de guvernare și cu componența nominală a Guvernului”, a spus presei de la Chișinău președintele fracțiunii parlamentare Alternativa, Gaik Vartanian.

Întrebat ce părere are despre Alexandru Munteanu, candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care are majoritate parlamentară, Gaik Vartanian a răspuns că: „pare să fie un profesionist, un om foarte deștept, un economist cu un background foarte bun”, a conchis reprezentantul Blocului Alternativa care a venit la consultări, lucru pe care, însă nu l-au făcut liderii acestuia: primarul Chișinăului, Ion Ceban, liderul PDCM, Ion Chicu, președintele partidului Congresul Civic, Mark Tcaciuk, și fostul candidat la alegerile prezidențiale Alexandr Stoianoglo.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că „nouă ne este clar cine va fi viitorul prim-ministru”, subliniind că „unica bucurie pe care o am eu, pentru că dumnealui (n.r-Alexandru Munteanu) vine din mediul de afaceri”.

Iar liderul PPDA, Vasile Costiuc, este de părere că „ei au majoritate și au un candidat pe care consideră că-l merită moldovenii”.

Discuțiile vor continua mâine, 24 octombrie, fiind așteptați reprezentanții PAS, formațiunea care are pentru a doua oară majoritate parlamentară.

Candidat propus de puterea proeuropeană

În data de 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier.

După consultările între fracțiunile parlamentare și lidera de la Chișinău, Maia Sandu va desemna un premier care, în maximum 15 zile, va trebui să prezinte lista miniștrilor și programul de guvernare.

Ulterior, va urma învestirea Guvernului. În cel mult 14 zile de la votul parlamentarilor, șeful statului va semna decretul, iar membrii Cabinetului de miniștri vor depune jurământul.