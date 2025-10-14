Pe cine a propus puterea din Rep. Moldova pentru funcția de prim-ministru: ,,A ales să se implice când țara are nevoie”

Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Acțiunea urmează să aibă loc după validarea rezultatului alegerilor și convocarea Parlamentului.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de conducere în cadrul Executivului moldovean, la o zi după ce Dorin Recean a anunțat că renunță la funcția de premier.

,,PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie ”, au subliniat reprezentanții formațiunii puterii.

Candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este un nume necunoscut până acum opiniei publice, însă are o vastă experiență, în special în domeniul afacerilor.

,,Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri moldovean, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul investițiilor și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova.Pentru că domnul Munteanu nu a fost o persoană publică, este important să cunoaștem realizările și parcursul profesional al domniei sale”, au adăugat membrii PAS.

Detalii despre candidat

Alexandru Munteanu s-a născut la data de 20 ianuarie 1964, în Chișinău. A urmat studii universitare în domeniul fizicii, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM). De asemenea, a lucrat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), în calitate de lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii, și a deținut funcția de prodecan al Facultății Internaționale. Ulterior, a activat în cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), fiind inițial șef al Secției Operațiuni Valutare, apoi director adjunct al Departamentului Relații Externe. În paralel, a predat disciplina Bănci și Finanțe la ULIM.

A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Conform PAS, Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii.

Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană din Moldova). În 1997, s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF, precum și membru și/sau președinte al consiliilor de administrație ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova și Ucraina.

Începând cu 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital (Ucraina). În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții activă în Europa de Est. A fost membru și, ulterior, co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate (Viena, Austria), precum și membru și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB). Pentru activitatea sa, a fost distins, în 2006, cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

În data de 13 octombrie, Dorin Recean a anunțat că renunță la funcția de prim-ministru. Totodată, acesta a declarat că va renunța și la viața politică. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, susținută alături de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu.

Ședința CC

Joi, 16 octombrie, magistrații Curții Constituționale (CC) se vor întruni în ședință pentru a confirma rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a valida mandatele deputaților aleși.

Se întâmplă după ce autoritatea electorală de la Chișinău a validat scrutinul parlamentar, raportul fiind transmis CC pentru validarea finală.

În documentul transmis de Comisia Electorală Centrală (CEC) către Curtea Constituțională se regăsesc raportul final al scrutinului sau listele deputaților aleși.

Partidul Acțiune și Solidaritate, care a obținut cel mai mare număr de voturi, adică 50,20%, va avea 55 de mandate în viitorul Parlament.

PAS este urmat de Blocul Patriotic care a obținut 24,17% din voturi și va avea 26 de mandate. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,96% din voturi și opt mandate. Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă (PPDA) au obținut 6,20%, respectiv 5,62%, fiecare urmând să dețină câte șase fotolii de parlamentar.