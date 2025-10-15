search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Candidatul la șefia Guvernului moldovean, acuzat de afaceri offshore și legături controversate. Reacția lui Munteanu

0
0
Publicat:

Candidatul la șefia Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Alexandru Munteanu, figurează în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale, potrivit unei investigații realizate de jurnaliști din Republica Moldova.

Alexandru Munteanu neagă acuzațiile. FOTO: Telegram.org
Alexandru Munteanu neagă acuzațiile. FOTO: Telegram.org

Investigația publicată de ,,RISE Moldova” se bazează pe documente din ,,Pandora Papers”, cea mai mare scurgere de date din istorie privind paradisurile fiscale, potrivit căreia firmele au fost înființate între anii 2008 și 2016 și au fost administrate prin intermediul firmei Vassiliades & Co, condusă de avocatul Christodoulos Vassiliades.

,,Christodoulos Vassiliades are 68 de ani și controlează firma cipriotă de avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, specializată în drept corporativ și servicii de optimizare fiscală. Compania sa deține birouri în Federația Rusă, Belize, Seychelles, Insulele Virgine Britanice (BVI) etc. A ajuns sub sancțiunile Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii în 2023, la un an după declanșarea războiului din Ucraina. Vassiliades l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Alisher Usmanov, aflat sub sancțiunile internaționale pentru că e un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și susținător al regimului de la Kremlin, să-și protejeze averea de măsurile restrictive”, conform jurnaliștilor ,,RISE Moldova”.

În documentele obținute de jurnaliștii sursei citate, Alexandru Munteanu este indicat ca beneficiar sau director în următoarele companii: Dragon Global Advisors Ltd, 4i Capital Partners Limited, Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited și Reyfield Finance Limited. Acestea au fost utilizate în tranzacții financiare și investiții regionale, în special în Europa de Est.

,,Alexandru Munteanu (în unele locuri fiind indicat drept „Alex”) a fost implicat în câteva tranzacții de proporții din Republica Moldova. În toamna anului 2005, el ajunge alături de fostul premier Ion Sturza şi Cristina Harea (vice-guvernatoare a Bănci Naţionale în perioada 2016-2020) în Consiliul fabricii Natur Bravo SA, după preluarea pachetului de 100% al întreprinderii de către fondul Western NIS Enterprise (WNISEF) din Delaware. Valoarea tranzacţiei a fost de șapte milioane de dolari, iar Alexandru Munteanu a reprezentat ulterior interesele fondului WNISEF şi la reorganizarea Natur Bravo în societate pe acţiuni de tip închis. WNISEF a vândut Natur Bravo unei firme din Olanda, controlată de afacerişti din Rusia, în anul 2009. În 2016, firma apare indirect în scandalul Bahamas. Milioane de lei proveniți din companii offshore au ajuns în Republica Moldova cu doar câteva luni înainte de alegerile prezidențiale din acel an și au fost folosiți pentru finanțarea campaniei lui Igor Dodon”, mai notează sursa media.

Argumentele persoanei vizate 

Alexandru Munteanu a negat acuzațiile printr-un mesaj pe Facebook.

,,Vom reuși să ne construim societatea dorită doar dacă vom lucra împreună - cu critică bazată pe fapte, nu prin a ne distruge reciproc, fără drept la replică”, a scris acesta, subliniind că a avut firme în paradisuri fiscale și că acestea au fost închise încă din 2019.

,,În prezent, nicio companie de-a mea nu este înregistrată în regimul fiscal special din Insulele Virgine Britanice. Anterior, am administrat companii înregistrate în state cu regimuri fiscale speciale. De ce? În perioada respectivă, companiile căutau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscală, ci și pentru cadrul legal aplicabil și optimizarea transferurilor bancare. De exemplu, Cipru, stat-membru al UE, era o opțiune acceptată de toți investitorii instituționali și alți parteneri europeni care se conduc de listele OECD. Sau - alt exemplu - Insulele Virgine Britanice (BVI) care făceau parte din practica internațională financiară clasică. Organizații cu renume erau înregistrate acolo pentru că era aplicabilă legea corporativă britanică, dar și pentru costurile mai mici comparativ cu jurisdicțiile europene (precum Austria sau Olanda).Pentru efectuarea investițiilor, inclusiv alături de instituții precum fondurile suverane, BERD-ul, era necesar să creăm vehicule investiționale conforme cu legislația internațională, iar legea britanică, neaplicabilă în Ucraina sau Moldova, oferea la acel moment cadrul legal necesar. Toate aceste lucruri au fost coordonate cu investitorii, inclusiv europeni, iar toate fondurile internaționale de investiții foloseau structuri similare. Chiar și Școala Internațională din Kyiv, de care mă ocupam pe atunci (un ONG cu 53 de națiuni reprezentate), folosea acest cadru. Nimeni nu încerca nimic să ascundă, dimpotrivă, consultam anual lista OSCE privind jurisdicțiile „albe”, „gri” și „negre”, care se actualizează periodic. BVI s-a aflat mult timp pe lista albă”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook, aceasta fiind creată recent. 

Citește și: Pe cine a propus puterea din Rep. Moldova pentru funcția de prim-ministru: ,,A ales să se implice când țara are nevoie”

El mai afirmă că a renunțat la serviciile avocatului cipriot după ce a aflat că acesta figurează pe lista de sancțiuni internaționale.

,,Am renunțat la serviciile firmei cipriote de avocatură, una din cele mai mari din Cipru pe atunci și licențiată de autoritățile locale, imediat, adică efectiv peste noapte, când am aflat legătura cu oligarhii ruși și a apărut în lista sancțiunilor occidentale, adică după invazia rusă în Ucraina. Până atunci nu se cunoșteau aceste informații. Ca să înțelegem mai clar cum funcționau lucrurile în acea vreme - în Cipru, firma de avocatură menționată era una dintre cele mai mari companii. Foarte multe fonduri cu reputație bună aveau contract pentru servicii de avocatură cu ei. Mai mult decât atât, când am venit să lucrez pentru Dragon Capital în Ucraina, ei colaborau deja cu această firmă. Însă nu m-am văzut niciodată cu acest om, nu am fost la ei în birouri și nu i-am primit la mine în birou. Colaborarea cu această companie era o moștenire a relațiilor contractuale anterioare ale Dragon Capital, cu care, de fapt, lucrau foarte multe companii serioase. Iar în momentul în care a fost expusă legătura lor cu regimul de la Kremlin, am întrerupt orice colaborare, ca și multe alte firme investiționale, iar firma respectivă a ieșit din business”, a adăugat Alexandru Munteanu. 

Negarea altor acuzații 

Nu este pentru prima dată când acesta vine cu dezmințiri în spațiul public. Cu o zi mai devreme, la doar câteva ore după anunțul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) privind desemnarea sa drept candidat la șefia Executivului moldovean, Munteanu a oferit explicații privind presupusa sa implicare în scandalul cunoscut sub numele de „Pandora Papers”, precum și legăturile cu politicianul georgian Bidzina Ivanishvili.”

Citește și: Prima reacție a candidatului la funcția de premier în Republica Moldova. Ce spune despre acuzațiile ce îl vizează

,,În ceea ce privește apariția unor informații în public, precizez că voi răspunde la toate întrebările, inclusiv despre faptul că nu l-am cunoscut, nu am avut vreo interacțiune sau parteneriat cu politicianul invocat. În plus, simpla prezență a unei companii în documentele Panama/Pandora Papers indică doar că această companie a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special - o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale. Companiile pe care le dețin sau le-am administrat vreodată au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”, a adăugat acesta. 

Candidatul formațiunii proeuropene PAS

Marți, 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de premier, președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Acțiunea urmează să aibă loc după validarea rezultatului alegerilor și convocarea Parlamentului.

Iar joi, 16 octombrie, magistrații Curții Constituționale (CC) se vor întruni în ședință pentru a confirma rezultatele scrutinului parlamentar, precum și pentru a valida mandatele deputaților aleși.

Republica Moldova

