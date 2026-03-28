Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Linia electrică Isaccea-Vulcănești, avariată în urma bombardamentelor Rusiei, reparată

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, avariată în urma bombardamentelor rusești din Ucraina, a fost reparată, iar autoritățile moldovene anunță că astfel a fost restabilită securitatea energetică a Republicii Moldova.

Linia electrică Isaccea-Vulcănești a fost reparată. FOTO: Facebook.com/ Dorin Junghietu
Conform ministrului moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, linia electrică strategică care a fost avariată semnificativ în urma atacurilor rusești, a fost reparată de autoritățile ucrainene.

,,Lucrările au fost finalizate cu succes astăzi de către partea ucraineană, iar linia a fost testată sub tensiune, confirmând funcționarea în condiții de siguranță și stabilitate.Astfel, a fost restabilită capacitatea de interconectare și reabilitată securitatea aprovizionării cu energie electrică”, a menționat Dorin Junghietu.

Chiar și așa, oficialul moldovean a îndemnat moldovenii să consume rațional energia electrică.

,,Vă îndemnăm în continuare să nu irosim energia, pentru că asta înseamnă facturi mai mari şi presiune suplimentară asupra sistemului energetic naţional”, a conchis ministrul Dorin Junghietu.

Linie strategică

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, care traversează sudul Ucrainei, a fost avariată în data de 23 martie în urma unui atac rusesc cu drone. Avarierea a provocat Republicii Moldova un deficit major de energie electrică, iar autoritățile au instituit starea de urgență în sectorul energetic.

Linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești este una dintre cele mai importante rute de import a energiei electrice în Republica Moldova, asigurând aproximativ 70% din necesarul de energie electrică. 

Avarierea provocată de Moscova a avut loc la scurt timp după ce fluviul Nistru a fost poluat cu petrol în urma unui atac al armatei ruse asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina. Atacul a avut loc în data de 7 martie și a amenințat alimentarea cu apă a întregii țări vecine, lăsând fără apă timp de mai multe zile mai multe localități din nordul statului. 

Pe fondul acestei situații, Guvernul de la Chișinău a declarat în data de 15 martie stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru pentru o perioadă de 15 zile.

Agresiunea Moscovei, în Republica Moldova

Iar în timpul unei întrevederi recente cu omologul său slovac, Peter Pellegrini, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că Rusia pune tot mai mult în pericol securitatea, mediul și sănătatea publică din țara sa.

,,Agresiunea Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei. Ea ajunge și în Moldova. Prin atacurile constante asupra infrastructurii Ucrainei, Rusia pune tot mai mult în pericol securitatea, mediul înconjurător și sănătatea publică a Moldovei. Bombardarea unei centrale hidroelectrice ucrainene a poluat râul Nistru, lăsând 300.000 de oameni fără apă potabilă sigură. Cu doar trei nopți în urmă, un alt atac brutal a scos din funcțiune linia noastră electrică principală — o linie care poate furniza între 60 și 70 la sută din electricitatea Moldovei. În ambele cazuri, Slovacia nu a stat deoparte. Când râul Nistru a fost poluat, Slovacia a oferit echipamente pentru a ne ajuta să intervenim. Iar acum, când aprovizionarea noastră cu energie electrică este în pericol, operatorul de rețea al Slovaciei facilitează fluxurile transfrontaliere de energie pentru a ne ajuta să ținem luminile aprinse. Vă mulțumim pentru această solidaritate”, a afirmat lidera de la Chișinău. 

