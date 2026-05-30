Au început lucrările la cel mai mare parc din Capitală construit după Revoluţie: când va fi gata amenajarea insulei Lacul Morii

Au început lucrările pentru extinderea Parcului Lacul Morii din București, în cadrul unui proiect care include nu doar amenajarea insulei, ci și un parc de 4 kilometri, despre care Ciprian Ciucu afirmă că va fi cel mai mare parc construit în Capitală după 1989.

Paul Moldovan şi Ciprian Ciucu, pe şantierul de la Lacul Morii. FOTO: Primăria Bucureşti

Lucrările pentru extinderea Parcului Lacul Morii au început oficial în București vineri, 29 mai, odată cu demararea celei de-a doua faze a unui proiect amplu, prin care administraţia locală vrea să transforme întreaga zonă într-un parc de aproape 20 de hectare, cu terenuri de sport, 12 insule vegetale plutitoare, locuri de joacă pentru copii, piste de biciclete, alei pentru plimbare, dar şi alte facilităţi.

Proiect Parcul Lacul Morii
Parcul va fi, la final, cel mai mare realizat după 1989. FOTO: Primăria Bucureşti

„De azi au început lucrările și la faza 2, parcul liniar, care se va întinde pe 4 km, de la Parcul Crângași la limita cu comuna Chiajna”, a transmis Primăria Capitalei, precizând că prima etapă, amenajarea Insulei Lacul Morii, este deja în lucru din februarie 2025 și ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii iulie.

La deschiderea lucrărilor au fost prezenţi primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, și edilul din Sectorul 6, Paul Moldovan, proiectul fiind realizat împreună de cele două administraţii.

„Suntem lângă Insula Lacul Morii, de aici începe azi șantierul. Am trecut prin toate etapele, am făcut un concurs internațional de soluții, am luat avizele, totul este pus la punct. Mă bucur că proiectele pe care le-am planificat împreună sunt acum executate de către Paul Moldovan”, a declarat Ciprian Ciucu.

În forma finală, parcul va include atât insula amenajată, cât și zona liniară care pornește de la Chiajna și continuă de-a lungul apei până la Parcul Crângași.

„Acesta va deveni cel mai mare parc nou construit din București, după 1989. Va detrona Parcul Liniei, care ocupă în prezent această poziție fruntașă.

Împreună, cele două însumează 8 km lungime și o suprafață de aproape 40 de hectare de parc liniar nou construit în ultimii ani.

În timp ce alte sectoare au pierdut spațiu verde, Sectorul 6 a recuperat hectare întregi de terenuri industriale, abandonate, pe care le-a transformat în parcuri și oaze de verdeață”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ un an și jumătate. Până în toamnă, mai precizează edilu-şef, se va lucra intesn pe segmentul dintre Chiajna și Insula Lacul Morii, astfel încât zona să nu fie afectată în perioada în care este organizat West Side Hallo Fest.

Ce va cuprinde Parcul Lacul Morii

Proiectul prevede amenajarea a peste 2 kilometri de pistă de biciclete, plantarea de arbori și de gazon, insule vegetale plutitoare, pavilioane multifuncționale, umbrare pe latura nord-vestică, terenuri de sport şi locuri de joacă, autorităţile promiţând că, la final Parcul Lacul Morii va deveni una dintre cele mai importante zone de spațiu verde din București, cu funcțiuni extinse pentru agrement și recreere.

„Absolut superb va fi. Abia așteptăm”, au transmis Ciprian Ciucu și Paul Moldovan, prezentând, punctula, lista cu ce urmează să se realizeze în cadrul acestui proiect:

* Peste 2 km de pistă de biciclete

* 866 arbori noi;

* Aproape 18.000 mp de gazon

* 12 insule vegetale plutitoare;

* Cinci pavilioane multifuncționale;

* Patru umbrare pe latura nord-vestică;

* Șase terenuri de volei pe nisip;

* Patri terenuri de baschet;

* Două zone pentru volei pe iarbă;

* Trei locuri de joaca + 2 tobogane pe taluz;

* Cinci scări către apă;

* 15 alei diagonale de acces spre aleea de coronament;

* Un ponton-debarcader;

* Două alei-pontoane pe apă;

* Două rampe pentru amfibieni.

