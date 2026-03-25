Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Chișinăul va cere Moscovei să achite pagubele provocate prin poluarea Nistrului și avarierea liniei Isaccea-Vulcănești

Chișinăul urmează să stabilească pagubele provocate de Kremlin prin poluarea fluviului Nistru, precum și prin avarierea liniei Isaccea–Vulcănești, chiar dacă acest proces va dura o perioadă îndelungată și va implica proceduri judiciare.

Alexandru Munteanu a subliniat că sunt adunate notele de plată. FOTO: Multimedia.parlament.md
„Noi acumulăm toate notele de plată. Nu vor fi uitate și, cu siguranță, vom da curs acestor demersuri. Problema este că procesul durează foarte mult, prin instanțe. Ne documentăm și vom face tot posibilul ca cei care au comis aceste crime să fie trași la răspundere, iar daunele cauzate țării noastre să fie compensate”, a precizat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Infracțiuni de război 

Șeful Cabinetului de miniștri a făcut aceste declarații în cadrul ultimei ședințe a Parlamentului după ce deputatul puterii Igor Chiriac a subliniat că Moscovei trebuie să-i fie transmisă „nota de plată” pentru prejudiciile cauzate atât fluviului Nistru în urma poluării cu petrol, cât și pentru avarierea liniei electrice Isaccea–Vulcănești ca urmare a atacurilor comise pe teritoriul Ucrainei.

„Sunt comise infracțiuni de război, sunt utilizate metode interzise de purtare a războiului. Există norme internaționale care prevăd acest lucru. Cum putem să ne asigurăm că toate aceste pagube aduse țării sunt evaluate și că se depun eforturi pentru obținerea despăgubirilor?”, a adăugat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Opinia opoziției

O altă opinie are opoziția, care prin vocea deputatului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Batrîncea, a criticat această inițiativă, subliniind că, inițial, trebuie efectuate expertize, iar în baza acestora să se decidă dacă există temei pentru a solicita despăgubiri în instanță.

„De ce nu solicitați o expertiză a acestor obiective distruse, pentru ca ulterior să aveți un temei, o notă de plată, un calcul pe care să-l prezentați în arbitraj?”, a explicat parlamentarul PSRM. 

Linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost avariată după ce a fost lovită în seara zilei de luni, 23 martie, cu drone Shahed în timpul atacurilor rusești din Ucraina, iar reparația acesteia va dura până la șapte zile. Din data de 25 martie, în Republica Moldova a fost instituită starea de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile ca urmare a incidentului grav care a dus la deconectarea liniei, una dintre cele mai importante artere de import al energiei electrice în țara vecină, asigurând aproximativ 70% din necesarul de energie electrică.

În ceea ce privește poluarea fluviului Nistru cu petrol, aceasta a fost cauzată de atacul Kremlinului asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk din Ucraina care a avut loc la data de 7 martie și care a amenințat alimentarea cu apă a întregii Republici Moldova, lăsând fără apă timp de mai multe zile mai multe localități din nordul statului. Pe fondul acestei situații, Guvernul de la Chișinău a declarat în data de 15 martie stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru pentru o perioadă de 15 zile.

