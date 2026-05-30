Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
Miliardarul tech Peter Thiel s-a mutat din SUA pentru a-și proteja averea. Țara în care a plecat cu familia

Miliardarul din domeniul tehnologiei Peter Thiel, cofondator al companiilor PayPal și Palantir Technologies și susținător al președintelui Donald Trump, s-ar fi mutat împreună cu familia în Buenos Aires, Argentina.

Peter Thiel, cofondator al companiilor PayPal și Palantir. FOTO captură YouTube Chicago Ideas

Peter Thiel și-a făcut un obicei în a-și alege țări de rezervă, ca măsură de siguranță în cazul în care lucrurile nu merg bine în SUA, iar acum se pare că ia în considerare Argentina, motivat de perspectivele viitorului Statelor Unite și de convingerile comune cu președintele argentinian, a scris The New York Times.

Thiel, în vârstă de 58 de ani, s-a instalat într-o vilă evaluată la aproximativ 12 milioane de dolari, într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Buenos Aires, și și-a înscris copiii la o școală locală.

Conform The New York Times, mutarea ar fi motivată de două elemente principale: presiunea fiscală și considerente ideologice.

Statul California analizează introducerea unui impozit unic de 5% pe averile care depășesc un miliard de dolari,  o măsură care, potrivit estimărilor citate de TheStreet, l-ar putea costa pe Thiel aproximativ 1,4 miliarde de dolari dintr-o avere estimată la 28 de miliarde.

The New York Times notează, citând două surse anonime, că Thiel ar fi primit și o ofertă oficială de cetățenie din partea președintelui Argentinei, Javier Milei, cu care ar avea o relație apropiată.

Miliardarul deține deja cetățenie în 3 țări: născut în Germania și crescut în Statele Unite, el a primit cetățenia în Noua Zeelandă în 2011 și a aplicat pentru un pașaport în Malta în 2022.

În ciuda relocării, Peter Thiel păstrează peste 99% din avere în Statele Unite, iar proprietatea din Buenos Aires este singura investiție cunoscută pe care o are în Argentina.

