Armata lui Putin a lansat un atac de amploare cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene: 4 morți și 16 răniți

Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor orașe din Ucraina, în noaptea de 24 martie, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte 16, potrivit autorităților locale.

Potrivit jurnaliștilor ,,Kyiv Independent”, atacul vine la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat asupra unui posibil atac masiv al forțelor ruse, citând rapoarte ale serviciilor de informații ucrainene.

Explozii au fost auzite în orașele Poltava și Zaporijia, cu puțin înainte de ora 3:00, ora locală, pe fondul unui atac cu rachete. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat anterior asupra lansării unor rachete balistice, în jurul orei 2:45. Alte explozii au fost raportate și în vestul țării, în regiunea Ivano-Frankivsk, în jurul orei 4:30.

Guvernatorul regiunii Zaporijia, Ivan Fedorov, a anunțat că cel puțin o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite în urma atacului, inclusiv în urma unor lovituri cu drone. Acesta a precizat că șase blocuri de locuințe, două case și o instalație de infrastructură industrială au fost avariate și au luat foc. În Poltava, guvernatorul regional a declarat că mai multe clădiri rezidențiale, precum și un hotel, au fost avariate. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 11 rănite.

Ulterior, Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat că un bărbat a murit în urma unui atac asupra unei clădiri rezidențiale din Herson.

Alarme de raid aerian au fost declanșate în aproape toate regiunile țării pe parcursul nopții, dronele rusești vizând inclusiv zone din vestul îndepărtat.

Forțele Aeriene ale Poloniei au ridicat avioane de luptă, inclusiv aparate aliate pentru a proteja spațiul aerian în contextul atacului.

Explozii au fost auzite și în Kiev, în timpul unui atac cu drone asupra capitalei. Autoritățile au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate și au îndemnat populația să se adăpostească. De asemenea, nu au fost raportate distrugeri în Kiev sau în regiunea Ivano-Frankivsk.

Ultimul atac de amploare de acest tip a avut loc în data de 14 martie. În lunile de iarnă, Rusia a vizat frecvent infrastructura civilă, încercând să slăbească Ucraina prin afectarea sistemului energetic.