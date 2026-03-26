Maia Sandu, în Slovacia: ,,Rusia pune tot mai mult în pericol securitatea, mediul înconjurător și sănătatea publică a Moldovei”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere la Bratislava cu omologul său slovac, Peter Pellegrini, subliniind că Rusia pune tot mai mult în pericol securitatea, mediul și sănătatea publică din țara sa.

,,Agresiunea Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei. Ea ajunge și în Moldova. Prin atacurile constante asupra infrastructurii Ucrainei, Rusia pune tot mai mult în pericol securitatea, mediul înconjurător și sănătatea publică a Moldovei. Bombardarea unei centrale hidroelectrice ucrainene a poluat râul Nistru, lăsând 300.000 de oameni fără apă potabilă sigură. Cu doar trei nopți în urmă, un alt atac brutal a scos din funcțiune linia noastră electrică principală — o linie care poate furniza între 60 și 70 la sută din electricitatea Moldovei. În ambele cazuri, Slovacia nu a stat deoparte. Când râul Nistru a fost poluat, Slovacia a oferit echipamente pentru a ne ajuta să intervenim. Iar acum, când aprovizionarea noastră cu energie electrică este în pericol, operatorul de rețea al Slovaciei facilitează fluxurile transfrontaliere de energie pentru a ne ajuta să ținem luminile aprinse. Vă mulțumim pentru această solidaritate”, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

De asemenea, lidera de la Chișinău a subliniat că Slovacia, care a aderat la Uniunea Europeană, este un reper pentru parcursul european al țării sale.

„Vrem ca copiii noștri să crească în libertate, în siguranță, într-o țară în care fiecare își poate realiza potențialul. Nu cerem favoruri, cerem să fim evaluați pe baza propriilor noastre eforturi”, a adăugat președinta Maia Sandu.

La rândul său, președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a dat asigurări că țara sa sprijină parcursul european al Republicii Moldova.

,,Suntem în favoarea extinderii Uniunii Europene și vom face tot posibilul ca Republica Moldova să treacă mai departe și să ajungă pe calea care duce, în câțiva ani, la statutul de membru al Uniunii Europene. Îmi doresc, atât eu, cât și cetățenii Republicii Slovace, să vă vedem cât se poate de repede la masa europeană, în calitate de membru oficial al Uniunii Europene”, a menționat liderul de la Bratislava.

Acte semnate

Cei doi lideri au convenit aprofundarea colaborării în sectorul de apărare al celor două state.

Președinta Maia Sandu a efectuat în data de 26 martie prima vizită oficială a unui șef de stat moldovean în Slovacia, aceasta având loc la invitația omologului său slovac.

Tot la Bratislava, lidera de la Chișinău a avut discuții și cu miniștrii Economiei și Apărării, cu președintele Parlamentului, precum și cu mai mulți deputați slovaci.

În timpul vizitei a fost semnat un acord privind securitatea socială, astfel încât perioadele de muncă din ambele țări sunt recunoscute și cumulate pentru stabilirea pensiei, iar beneficiarii își vor putea primi pensiile și alte prestații sociale indiferent de statul în care au reședința.

De asemenea, au fost semnate două memorandumuri de înțelegere între Agenția de Investiții a Republicii Moldova și Agenția Slovacă pentru Dezvoltarea Investițiilor și Comerțului (SARIO), precum și între camerele de comerț și industrie ale celor două țări.

„Aceste instrumente creează cadrul instituțional pentru atragerea investițiilor slovace în Moldova și aprofundarea relațiilor comerciale bilaterale”, potrivit reprezentanților Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Împreună cu mai mulți membri ai Guvernului Munteanu

La Bratislava, Maia Sandu a fost însoțită de viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.