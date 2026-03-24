O linie electrică din R. Moldova, deconectată în urma atacurilor ruse din Ucraina. Maia Sandu: ,,O crimă de război”

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, care asigură cu energie electrică sudul Republicii Moldova, a fost deconectată în urma atacurilor armatei ruse din Ucraina, iar pentru menținerea alimentării cu energie, Chișinăul, alături de București și Kiev, au apelat la rute alternative.

Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că, în urma atacurilor din noaptea de luni spre marți asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, a fost afectată linia electrică Isaccea–Vulcănești, aceasta fiind deconectată.

„Pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții, operatorul sistemului electroenergetic, Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, a pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România și Moldova. LEA Isaccea–Vulcănești rămâne în continuare deconectată, iar procesul de inspectare continuă”, a afirmat ministrul.

Recomandarea Executivului

Pe fondul acestei situații, responsabilii Guvernului de la Chișinău îndeamnă populația să consume rațional energia electrică.

„În contextul deconectării liniei electrice Isaccea–Vulcănești, facem un apel la consum rațional de energie în orele de vârf, pentru a evita suprasolicitarea rețelelor electrice de transport și distribuție, inclusiv a liniilor de înaltă tensiune transfrontaliere”, se arată într-un mesaj publicat pe canalul de Telegram „Prima Sursă” al Executivului.

Potrivit autorităților, în prezent au loc lucrări pentru remedierea situației.

„Au fost identificate unele defecțiuni pe linie, iar remedierea acestora necesită intervenții tehnice specializate și coordonare între operatorii de sistem implicați. În prezent, Î.S. „Moldelectrica”, în cooperare cu operatorii sistemelor de transport din Ucraina și România, întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea continuității alimentării consumatorilor cu energie electrică”, au precizat reprezentanții instituției.

Reacția liderilor de la Chișinău

Între timp, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a condamnat „atacurile din această noapte asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, care au afectat și funcționarea liniei electrice Isaccea–Vulcănești. Aceste acțiuni subminează securitatea energetică regională și pun în pericol infrastructura civilă critică. Republica Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și condamnă orice atac asupra infrastructurii civile”.

Reacții similare au avut și liderii de la Chișinău, printre care președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu.

„Loviturile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război și un atac împotriva noastră, a tuturor. Atacurile din timpul nopții au deconectat principala legătură electrică a Republicii Moldova cu Europa. Rute alternative sunt în funcțiune, dar situația rămâne fragilă. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

„În urma atacurilor din timpul nopții ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată, punând din nou în pericol stabilitatea energetică a Republicii Moldova. Rute alternative de alimentare sunt în funcțiune pentru a preveni întreruperile, însă situația rămâne fragilă”, a notat prim-ministrul.

În data de 24 martie, aproape întreaga Ucraină este sub alertă aeriană din cauza atacurilor rusești care au provocat victime și pagube materiale.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat încă de luni seară asupra riscului unei „lovituri masive” în cursul nopții.

„Vă rugăm să acordaţi atenţie alertelor aeriene. Cconform serviciilor noastre de informaţii, ruşii ar putea pregăti un atac masiv”, a menționat liderul de la Kiev.