Ministrul moldovean al Energiei explică cauzele avarierii liniei Isaccea–Vulcănești: ,,Atac cu drone Shahed”

Ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că linia electrică Isaccea–Vulcănești s-a defectat după ce a fost lovită de drone Shahed în timpul atacurilor rusești din Ucraina din seara zilei de luni, subliniind că lucrările de restabilire vor dura până la șapte zile.

„În seara zilei de 23 martie 2026, în jurul orei 19:15, din cauza atacurilor rusești pe teritoriul Ucrainei, infrastructura noastră energetică, proprietate a Republicii Moldova, a fost afectată. Ce s-a întâmplat? Câteva drone Shahed au vizat infrastructura energetică, iar, după cum se vede în această imagine, acesta este efectul. Linia electrică Isaccea–Vulcănești a avut de suferit: conductorii sunt rupți, iar compania Ukrenergo ne va ajuta să îi reparăm. După cum s-a menționat aseară în Parlament, lucrările vor dura între 5 și 7 zile”, a afirmat ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a publicat și o fotografie însoțită de mesajul: ,,Iată aşa arată pilonul și conductorii de pe Linia Isaccea - Vulcăneşti, loviţi de Federaţia Rusă cu drone de luptă în seara de 23 martie pe teritoriul Ucrainei”.

Din data de 25 martie, în Republica Moldova este instituită starea de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile ca urmare a incidentului grav care a cauzat deconectarea liniei Vulcănești–Isaccea.

Votul aleșilor moldoveni

Cu o zi mai devreme, Parlamentul moldovean a votat pentru instituirea stării de urgență după ce Guvernul a venit cu o propunere în acest sens. Pentru ea și-au dat votul 72 de aleși, iar premierul Alexandru Munteanu a subliniat la tribuna Legislativului că decizia este necesară ,,pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor”.

„Nu este o decizie a Guvernului, este o decizie pentru cetățeni – pentru stabilitate, pentru siguranța noastră, a tuturor. Către cetățeni, mesajul este clar. În acest context, este iminent necesar să folosim energia rațional, să evităm consumul inutil, mai ales în orele de vârf și, mai ales, să ne informăm din surse oficiale. Să rămânem uniți. Am demonstrat deja că putem rezista, am trecut prin multe crize și am rămas în picioare. Vom gestiona și această situație cu calm, responsabilitate și demnitate”, a detaliat șeful Cabinetului de miniștri.

Linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești, care este una dintre cele mai importante artere de import a energiei electrice în Republica Moldova, asigură aproximativ 70% din necesarul de energie electrică al țării. Iar în urma deconectării acesteia, responsabilii din domeniul energetic estimează un deficit mare în orele de vârf, fiind vorba de până la 400 MW, menționând că procesul de reconectare este complicat și este pus în dificultate de dronele prăbușite în apropiere de granița cu Ucraina.

Îndemnul liderei de la Chișinău

Iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei Isaccea-Vulcănești, subliniind că Kremlinul ,,nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă”.

,,Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor. După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate. Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric.Însă noi am rezistat de fiecare dată”, a notat Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.