Prorusul Igor Dodon mulțumește României pentru sprijinul oferit Republicii Moldova. Ce spune despre unire

Prorusul Igor Dodon mulțumește României pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, dar cere ca discuțiile despre unire să nu aibă loc în Parlamentul de la Chișinău.

„Prietenii din România, vreau să salut prezența lor aici, în Parlament. România este partenerul comercial nr. 1 și partener strategic al Republicii Moldova. Vreau să le mulțumesc pentru faptul că, în perioade grele, au fost alături de noi, iar noi recunoaștem acest lucru. Dar noi suntem cetățenii Republicii Moldova, avem statutul nostru, avem statalitatea noastră. De aceea, ideile despre unire, vă rog, să nu fie discutate în Parlamentul Republicii Moldova. Frate, frate, dar fiecare este stăpân la el acasă. Și astăzi este data de 26, o zi foarte importantă: eliberarea Bălțiului de sub ocupația fascistă. De aceea, vreau să-i felicit pe bălțeni cu această ocazie”, a afirmat Igor Dodon, actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și fost președinte de țară.

Replica a venit de la Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

„Ați început-o bine, dar ați terminat-o catastrofal”, a declarat liderul PAS.

Sprijin constant

În acest mod, Igor Dodon l-a apostrofat pe Igor Grosu, care a amintit cu puțin timp înainte de la tribuna Legislativului de la Chișinău că, în data de 27 martie, se vor marca 108 ani de la unirea Basarabiei cu România.

„Este un moment important pentru toți românii, în care celebrăm legătura tot mai strânsă dintre cele două maluri ale Prutului. În ultimii ani, fiecare dintre noi a simțit sprijinul constant al României”, a menționat liderul PAS.

Igor Grosu a continuat să vorbească despre sprijinul primit de țara sa din partea Bucureștiului.

„România ne-a fost alături în timpul pandemiei și ne este alături de mai bine de patru ani, de când avem război la hotar. Ne sprijină atunci când suntem lăsați în frig și în beznă, ne susține în parcursul nostru european și a intervenit prompt cu ajutor zilele trecute”, a conchis președintele Parlamentului.

Totul a avut loc în cadrul ședinței Parlamentului moldovean din 26 martie, zi în care membrii Comisiei juridice, pentru numiri și imunități din Parlamentul Republicii Moldova și ai Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României s-au reunit într-o ședință comună. Aceștia au discutat, inclusiv despre statul de drept care reprezintă o condiție esențială pentru aderarea Chișinăului la Uniune.