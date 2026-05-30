Video Cum a reacționat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, când a fost întrebat despre drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați

Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite, a evitat să răspundă unei întrebări legate de drona de origine rusească care a lovit un bloc din centrul orașului Galați, în noaptea de joi spre vineri.

Corespondentul politic american Leonardo Feldman a relatat pe platforma X că a încercat să obțină o reacție oficială din partea lui Rubio, însă fără succes.

„L-am întrebat pe Secretarul de Stat despre atacul cu drone rusești din România. Nu a răspuns”, a transmis acesta.

Reacția ambasadorului Statelor Unite la NATO

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a reacționat vineri după incidentul în care o dronă folosită în atacurile rusești asupra Ucrainei s-a prăbușit pe teritoriul României, lovind un bloc de locuințe din Galați.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Whitaker a transmis solidaritatea Washingtonului față de România, aliat NATO, și a condamnat ferm încălcarea spațiului teritorial.

„Suntem alături de România, aliat NATO, și condamnăm această incursiune nesăbuită pe teritoriul său”, a scris ambasadorul.

Matthew Whitake a adăugat că Statele Unite sunt alături de persoanele rănite în urma exploziei provocate de dronă.

„Gândurile noastre sunt alături de răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a subliniat Whitaker.

Amintim că, într-un editorial cu titlul „Putin este încolțit și atacă violent”, publicat vineri de The Washington Post, publicația americană plasează incidentul într-un context mai amplu: un lider rus tot mai imprevizibil, presiune crescândă asupra Europei și un moment extrem de sensibil pentru alianța nord‑atlantică.

„Având în vedere că dronele rusești atacă România, acum nu este momentul ca Washingtonul să intensifice presiunea asupra aliaților NATO”, scrie sursa citată.

Analistul de politică externă Paul Goble, fost specialist în afaceri sovietice în cadrul CIA și al Departamentului de Stat al SUA, susține, într-un interviu pentru Kyiv Post, că Incursiunea dronei rusești pe teritoriul României nu a fost un accident, ci o acțiune intenționată menită să testeze unitatea NATO și să pună presiune pe Republica Moldova.

NATO a condamnat Rusia după incident. Oficialii Alianței afirmă că răspunsul este probabil să se concentreze pe consolidarea apărării flancului estic, îmbunătățirea capacităților de interceptare a dronelor și, eventual, pe consultări în baza Articolului 4, fără a se ajunge la activarea clauzei de apărare colectivă prevăzute de Articolul 5, scrie agenția AFP într-o analiză.