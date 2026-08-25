 Claudiu Năsui, propus ministru în Guvernul Republicii Moldova. Acesta va renunța la mandatul de deputat în România | adevarul.ro
search
Marți, 25 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Claudiu Năsui, propus ministru în Guvernul Republicii Moldova. Acesta va renunța la mandatul de deputat în România

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul ministru român al Economiei Claudiu Năsui a anunțat că a acceptat propunerea de a prelua portofoliul Economiei în noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan.

Claudiu Năsui, propus ministru al Economiei în Republica Moldova.
Claudiu Năsui, propus ministru al Economiei în Republica Moldova. Foto: Facebook

Premierul Republicii Moldova a anunțat două schimbări în componența Guvernului. Pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este propus Eugeniu Osmochescu, iar pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui.

Năsui a confirmat numirea într-o postare pe Facebook și a precizat că, pentru a prelua funcția din Guvernul de la Chișinău, va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova”, a transmis Năsui.

El a explicat că a acceptat propunerea lui Vasile Tofan deoarece consideră că Republica Moldova trebuie să devină „cea mai primitoare țară pentru antreprenori” și să accelereze reformele economice în contextul parcursului european.

Năsui a susținut că prioritățile sale vor fi legate de liberalizarea economiei, reducerea intervenției statului în economie și atragerea investițiilor private.

„Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României”, a mai scris acesta.

Claudiu Năsui a fost ministru al Economiei în Guvernul României în perioada 2020-2021 și este deputat în Parlamentul României din 2016.

Potrivit premierului Vasile Tofan, Năsui are experiență în sectorul financiar și privat și a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi. El deține și certificarea internațională CFA.

În noua funcție, Năsui ar urma să se ocupe de debirocratizarea administrației, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor publice și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice”, a transmis premierul Republicii Moldova.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște
digi24.ro
image
Demi Lovato, apariție spectaculoasă într-o rochie mulată la premiera „Camp Rock 3” | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Claudiu Năsui, proaspăt propus la conducerea Ministerului Dezvoltării și Digitalizarii din Republica Moldova, a primit și cetățenie moldovenească. Gândul publică documentul
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Drama lui Ștefan Baiaram, trăită acum și de starul de 100 de milioane de euro al lui Atletico Madrid
fanatik.ro
image
Cum i-a convins Aristotel Căncescu pe judecători să-l elibereze la jumătate din pedeapsă: a scris cărți de istorie și i-a ajutat pe deținuții analfabeți
libertatea.ro
image
'EFECTUL BUCURESTI' - Ce a făcut Pan Zhanle la prima competiție după cantonamentul cu David Popovici
gsp.ro
image
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
digisport.ro
image
Un nou film zguduie topul încasărilor. „Titanic”, la un pas să iasă din top 5
click.ro
image
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Stațiunea în care turiştii se pot caza cu 39 de lei pe noapte. "Litoralul pentru Toți" revine din septembrie
observatornews.ro
image
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
cancan.ro
image
Scenariu: Vor plăti CASS la pensie și pensionarii care au pensii sub 2.000 lei. Propunere neașteptată de la UE
newsweek.ro
image
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
prosport.ro
image
Vara se prelungește în România. Ce temperaturi anunță ANM până spre finalul lunii septembrie
playtech.ro
image
Serena Williams, dezvăluire de senzație după ce a recurs la injecții pentru slăbit. Cum se simte, de fapt
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
digisport.ro
image
Se întoarce Federer în circuit? Răspunsul fostului mare campion
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos
romaniatv.net
image
Cât timp trebuie păstrate de fapt taloanele de pensie! Mulți seniori nu știu asta
mediaflux.ro
image
Prinși în «ofsaid» » Internaţionalul n-a mai putut ascunde relația cu Valentina: „Ești în patul lui!”
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
FOTO & VIDEO | George Simion, la o petrecere cu lăutari în SUA alături de Constantin Ilinescu, acuzat în Dosarul Mineriadei că a organizat venirea minerilor la București în 1990
actualitate.net
image
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum
click.ro
image
Eșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni”
click.ro
image
Alimentul antic care poate face minuni pentru sănătate. Are mai mulți nutrienți decât quinoa și orezul brun
click.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
image
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”