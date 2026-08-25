Claudiu Năsui, propus ministru în Guvernul Republicii Moldova. Acesta va renunța la mandatul de deputat în România

Fostul ministru român al Economiei Claudiu Năsui a anunțat că a acceptat propunerea de a prelua portofoliul Economiei în noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan.

Claudiu Năsui, propus ministru al Economiei în Republica Moldova. Foto: Facebook

Premierul Republicii Moldova a anunțat două schimbări în componența Guvernului. Pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este propus Eugeniu Osmochescu, iar pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui.

Năsui a confirmat numirea într-o postare pe Facebook și a precizat că, pentru a prelua funcția din Guvernul de la Chișinău, va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova”, a transmis Năsui.

El a explicat că a acceptat propunerea lui Vasile Tofan deoarece consideră că Republica Moldova trebuie să devină „cea mai primitoare țară pentru antreprenori” și să accelereze reformele economice în contextul parcursului european.

Năsui a susținut că prioritățile sale vor fi legate de liberalizarea economiei, reducerea intervenției statului în economie și atragerea investițiilor private.

„Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României”, a mai scris acesta.

Claudiu Năsui a fost ministru al Economiei în Guvernul României în perioada 2020-2021 și este deputat în Parlamentul României din 2016.

Potrivit premierului Vasile Tofan, Năsui are experiență în sectorul financiar și privat și a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi. El deține și certificarea internațională CFA.

În noua funcție, Năsui ar urma să se ocupe de debirocratizarea administrației, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor publice și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice”, a transmis premierul Republicii Moldova.