Rețeaua orchestrată de prorusul Șor influențează votul de la Chișinău cu bani sau propagandă. În favoarea cui acționează

Organizația neguvernamentală Evrazia, aflată sub controlul condamnatului fugar Ilan Șor, este acuzată că ar coordona acțiuni orchestrate de cetățeni ruși pentru a susține trei concurenți electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie: blocurile electorale Alternativa și Patriotic, precum și partidul Moldova Mare.

O investigație desfășurată timp de cinci luni de jurnaliștii „NordNews.md” din Republica Moldova dezvăluie cum Evrazia, o organizație neguvernamentală afiliată oligarhului fugar Ilan Șor și conectată cu Kremlinul, a reușit să racoleze sute de tineri pe care i-a instruit și plătit să promoveze conținut manipulativ. Aceștia au activat sub acoperirea unor programe de „dezvoltare a liderilor tineri”, precum „Info Lider” sau „Hackathonul tehnologiilor electorale”. Participanții au avut o misiune: compromiterea imaginii actualei guvernări pro-europene de la Chișinău, având scopul de a influența rezultatul alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie.

„Stimați participanți ai programului „LIDERII EVRAZIEI”, mă bucur să vă adresez propunerea de a participa într-un nou proiect educațional. Pe cei interesați de dezvoltare în domeniul procesului electoral îi rog să-mi scrie în privat. Ne va face plăcere să colaborăm”, acest mesaj a fost transmis în luna mai pe un chat de pe Telegram, iar acestui proiect s-a alăturat și Olga Dolgopolîi, jurnalista sursei media menționate.

Instruiți de ruși

Iar ulterior, au urmat instruirile desfășurate de experți din Rusia, printre ei fiind ,,Piotr Korolev, specialist în agitație și manipulări electorale; Dmitri Novikov, promotor al unei lumi multipolare cu Rusia în centru; Publicistul Alexei Klimovski, care lucrează în campanii pro-regimul de la Kremlin. Așadar, nu e vorba de o listă întâmplătoare de traineri, ci de o rețea structurată de polit-tehnologi ruși cu experiență în campanii, agitație și lucru cu psihologia maselor. Menționăm că identitatea unor coordonatori și experți nu a putut fi stabilită: nu apar în spațiul mediatic și își ascund atent informațiile despre ei”.

Timp de o lună, participanții au asistat la lecții despre leadership și creativitate, tehnologii de agitație ascunsă, manipularea opiniei publice și mobilizare în scopuri politice concrete.

„Când se cumpără o anumită pătură marginalizată a populației, i se spune: mergi la secție, ia buletinul, adu-l în buzunar aici, primești o sticlă de vodcă, punem noi bifa. Apoi e chemat următorul și i se spune: „Ține buletinul completat, mergi, ia unul curat, intri în cabină, îl bagi în buzunar, din buzunar scoți pe cel completat, îl arunci acolo, pe cel curat ni-l aduci înapoi, primești o sticlă de vodcă.” Astfel de „carusele” se organizează în masă; există tehnici, abordări, reguli de construire, există chiar specialiști cu un ficat foarte puternic, care reușesc în câteva luni să stabilească dialog cu această pătură a populației”, a subliniat unul dintre experți Alexei Vertunțov.

Imaginea negativă a proeuropenilor

Experții au promis că vor pune la dispoziție înregistrările video ale cursurilor, lucru care însă nu s-a întâmplat. În cele din urmă, au fost expediate materiale suplimentare, printre care se numără informații despre principalele procese politice din Republica Moldova, un „pașaport electoral”, precum și portrete ale principalelor figuri ale politicii moldovenești.

,,,În document sunt enumerate narațiuni împotriva PAS-ului și a Maiei Sandu: așa-zisa românizare activă a populației, schisma bisericească prin trecerea parohiilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, închiderea mass-media, în primul rând a portalurilor și televiziunilor rusești și proruse, precum și presiunea forțelor de ordine asupra opoziției, în special asupra partidelor legate de condamnatul fugar Ilan Șor. În fișa despre principalii politicieni din R. Moldova, cei proeuropeni sunt descriși sec, cu accent pe legăturile lor cu Occidentul:

Maia Sandu are dublă cetățenie, România și Republica Moldova. „Pentru prima oară declarăm foarte clar și deschis că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității noastre naționale.

Igor Grosu: unii dintre moldoveni îl numesc „urecheatul”, precum și „nu Ivanovici”, din cauza unei situații în care i s-au adresat cu „Igor Ivanovici”, iar Grosu a răspuns că „Ivanovicii sunt în Siberia”.

Andrei Spînu este acuzat de diverși politicieni, inclusiv de primarul Chișinăului, Ion Ceban, de corupție și deturnare de fonduri în procesul de construcție a drumurilor”, mai notează sursa media citată.

Imaginea pozitivă a prorușilor

Politicienii proruși din Republica Moldova au fost prezentați însă altfel, printre ei numărându-se liderul PSRM, Igor Dodon, formațiune din cadrul Blocului Patriotic, liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, și bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul.

,,Igor Dodon: „Consider că avem multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm împreună cu Rusia, aceasta e adevărat. Dar eu nu sunt pro-rus, nici pro-occidental, ci pro-Moldova, susținător al statalității noastre. Cred că cel mai important este să respectăm interesele propriei țări. „Pro-rusismul” meu este un clișeu pe care încearcă să-l implanteze în conștiința cetățenilor oponenții mei politici.

Alexei Lungu: „Suveranitatea și identitatea noastră, datorită jocurilor geopolitice ale Maiei Sandu și ale acoliților ei, s-au transformat într-o adevărată monedă de schimb. Pe zi ce trece, la indicația președintelui, R. Moldova depinde tot mai mult de dictatul altor țări, se afundă în credite, sunt impuse valori care ne sunt străine, se militarizează și cochetează cu NATO.

Evghenia Guțul: „În martie 2024, Guțul s-a aflat într-o vizită de lucru în Rusia, unde s-a întâlnit, printre alții, și cu președintele Vladimir Putin. Imediat după victoria la alegerile pentru bașcan al Găgăuziei, Guțul a declarat că vrea să fie mai aproape de Federația Rusă, afirmând că partidul „Șor” este prorus. De asemenea, Guțul a declarat că Găgăuzia își va proclama independența în cazul intrării Republicii Moldova în componența României”, conform jurnaliștilor.

În luna iulie, instruirile s-au încheiat, iar următoarea etapă a constat în recrutarea voluntarilor pentru crearea „rețelelor teritoriale de tineri agitatori”.

,,Anna Denisenko, una dintre coordonatoarele Hackathon-ului, a propus două locuri de lideri pe teritoriul Moldovei. Jurnalistul nostru sub acoperire și o participantă din Chișinău au fost selectate. Așa a devenit Olga așa-numită „brigadieră”. A adunat o echipă de 20 de persoane, iar sub coordonarea ei au avut loc 4 acțiuni în perioada iunie și septembrie, organizând un sondaj „formator” și trei măsurări ale ratingului simpatiilor politice la Chișinău, Bălți și în satele R. Moldova. Pentru munca depusă, banii erau plătiți post-factum și cu întârziere, Olga fiind nevoită să le reamintească de câteva ori curatorilor să vireze „salariile”, mai menționează presa din țara vecină.

Mai mult, participanții au fost chemați la Chișinău, unde au fost instruiți cum să distribuie ziare. Totul s-a desfășurat la sediul partidului Moldova Mare, iar participanților li s-a propus să semneze un contract de voluntariat cu această formațiune.

,,Hai să mai lucrăm un pic, apoi facem două săptămâni de cursuri și după ne odihnim. Bine? Ne apucăm? Vă spun direct. Ai grijă de fiecare, să arate rezultate. Iar pe urmă, probabil pe la sfârșitul lui august, vom merge undeva, așa mă gândesc. Pentru că în septembrie trebuie iar să lucrăm. Bine? Gata”, a afirmat Victoria Furtună, lidera partidului Moldova Mare, care a participat anul trecut la alegerile prezidențiale, având susținerea oligarhului fugar Ilan Șor.

Toate probele, documente, conversații, bani și materiale video, au fost predate Centrului Național Anticorupție (CNA) din Republica Moldova. Anchetele penale sunt deja în desfășurare.

,,În urma probelor puse la dispoziția autorităților, au fost declanșate măsuri procesuale: zece persoane au fost reținute, între care și Alina Juk, iar organele de urmărire penală au deschis cauze privind operațiuni de influență derulate în timpul perioadei electorale. Faptele documentate indică o ingerință sistematică a Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova, prin intermediul rețelei „Evrazia” și al sateliților săi: finanțare opacă, instruiri, rețele de teren și mesaje calibrate pentru a slăbi instituțiile și a distorsiona votul liber. Democrația nu se apără singură; antidotul este transparența, aplicarea legii și o presă care probează, verifică și publică”, au conchis jurnaliștii moldoveni.