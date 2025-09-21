search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Zelenski sancționează oameni din cercul lui Ilan Șor, inclusiv bașcana Găgăuziei și lidera partidului Moldova Mare

Publicat:

11 oameni din cercul prorusului Ilan Șor au fost sancționați de Kiev, printre care se numără bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Decretul în acest sens a fost semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski a semnat decretul privind sancționarea moldovenilor. FOTO: AFP
Volodimir Zelenski a semnat decretul privind sancționarea moldovenilor. FOTO: AFP

În lista persoanelor sancționate de autoritățile ucrainene se află cei care promovează narațiuni pro-ruse, justificând războiul Moscovei împotriva Kievului. Iar printre ei sunt:

  • Deputatul afiliat lui Ilan Șor, Vasile Bolea;
  • Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, încarcerată pentru finanțarea ilegală a fostei formațiuni Șor;
  • Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Konstantinov;
  • Vicepreședintele Comitetului Executiv din Găgăuzia, Victor Petrov;
  • Lidera partidului Renașterea, Natalia Parasca;
  • Deputatul PCRM, unul dintre oamenii afiliați lui Ilan Șor, Constantin Stariș;
  • Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună;
  • Socialistul Bogdan Țîrdea”, au precizat autoritățile de la Kiev. 

Semnat de liderul de la Kiev

Decretul a fost semnat în data de 20 septembrie de Volodimir Zelenski.

  1. Se pune în aplicare decizia Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei din 20 septembrie 2025 „Cu privire la aplicarea măsurilor restrictive (sancțiuni) personale, speciale, economice și de altă natură” (se anexează).
  2. Controlul asupra executării deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, pusă în aplicare prin prezentul Decret, se atribuie Secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei”, se arată în actul respectiv. 

Conform decretului, sancționarea constă în retragerea distincțiilor de stat ale Ucrainei, blocarea activelor, restricționarea totală a operațiunilor comerciale, oprirea tranzitului resurselor și interzicerea scoaterii capitalurilor din Ucraina.

Ambele state au aspirații europene

Kievul subliniază că hotărârea reprezintă un sprijin pentru poporul Republicii Moldova în parcursul său european.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Însă, la masa de tratativelor, cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și putând dura mult, durata acestora variind în funcție de mai multe aspecte.

Republica Moldova

