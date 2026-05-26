Statul împarte miliarde sub formă de ajutoare, în timp ce muncitorii români rămân printre cei mai săraci din UE

România a ajuns pe locul al doilea în Uniunea Europeană la acordarea ajutoarelor de stat, fiind depășită doar de Ungaria. În același timp, țara noastră continuă să ocupe primele locuri în statisticile europene privind sărăcia în muncă, adică situația în care oamenii au un loc de muncă, dar veniturile lor nu sunt suficiente pentru un trai decent.

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, critică dur acest model economic, pe care îl consideră bazat pe „redistribuție politică” și pe favorizarea unor grupuri privilegiate prin intermediul banilor colectați din taxe.

Potrivit acestuia, statul român transmite constant mesajul că „nu sunt bani” pentru reducerea taxelor sau pentru măsuri care ar sprijini direct populația și mediul privat, însă găsește resurse pentru scheme de ajutor de stat și subvenții acordate anumitor companii.

„Socialism pentru bogați”

În mesajul său public, Claudiu Năsui susține că ajutoarele de stat reprezintă „socialism pentru bogați”, deoarece banii sunt colectați de la întreaga populație prin taxe și impozite, apoi redistribuiți către un număr restrâns de beneficiari.

Fostul ministru afirmă că mecanismul funcționează în defavoarea contribuabililor și a firmelor care produc valoare în economie, întrucât resursele sunt luate din sectorul privat și redirecționate „din pixul politicienilor” către companii selectate.

„Redistribuție de la toți către puțini”, afirmă acesta, acuzând că apropierea de clasa politică poate influența accesul la astfel de scheme de sprijin.

În opinia sa, sistemul creează o discrepanță majoră între riscuri și beneficii: dacă afacerile finanțate de stat au succes, profiturile rămân private, însă dacă proiectele eșuează, pierderile sunt suportate indirect de contribuabili.

Taxe mari și competitivitate redusă

Criticile lui Claudiu Năsui vin într-un context economic tensionat, în care mediul de afaceri reclamă presiunea fiscală tot mai mare și lipsa de predictibilitate a politicilor economice.

Acesta susține că nivelul ridicat al taxelor afectează tocmai companiile și angajații care susțin economia reală. În loc ca statul să reducă povara fiscală și să stimuleze investițiile private prin măsuri generale, preferă să colecteze mai mulți bani pentru a-i redistribui selectiv prin programe de sprijin.

Fostul ministru leagă direct acest model de situația socială a României, arătând că țara se află simultan printre liderii europeni la ajutoare de stat și la sărăcie în muncă.

„Taxe mari și redistribuție politică multă”, rezumă acesta.

Dezbaterea privind rolul statului în economie

Tema ajutoarelor de stat rămâne una dintre cele mai controversate din economia europeană. Susținătorii acestor măsuri afirmă că ele pot sprijini investițiile strategice, dezvoltarea anumitor industrii sau salvarea unor sectoare aflate în dificultate.

Criticii, în schimb, consideră că intervenția excesivă a statului distorsionează piața, favorizează companiile cu influență politică și reduce concurența reală.

În România, discuția este cu atât mai sensibilă cu cât numeroase programe de sprijin economic au fost contestate în ultimii ani pentru lipsa de transparență sau pentru criteriile de selecție considerate neclare.