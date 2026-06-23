Claudiu Năsui, pozitiv după eșecul Guvernului Veștea: „Un lucru foarte bun pentru România”

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat marți, 23 iunie, că este „un lucru foarte bun pentru România” faptul că Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Parlamentului și, implicit, nu a primit puteri depline.

Într-o postare pe Facebook, acesta a afirmat că România are deja un guvern, care „poate face tot ce putea face înainte, mai puțin să schimbe legea după bunul plac.”

„Faptul că nu a trecut un guvern cu puteri depline este un lucru foarte bun pentru România. România are deja un guvern. Nu are un guvern care să mai poată da Ordonanțe, dar are un guvern.

Guvernul poate face tot ce putea face înainte, mai puțin să schimbe legea după bunul plac. Ne aliniem astfel, involuntar, majorității țărilor din UE unde legea se face la parlament și nu la guvern”, a spus Năsui.

Acesta adaugă că este vorba despre o reformă pe care clasa politică a făcut-o „fără să vrea” și care rezultă din blocajul politic.

„Dar este foarte bine, măcar așa să mai facem și noi o reformă în adevăratul sens al cuvântului. Iar asta, pentru statul român, este chiar o revoluție. Cum să facă parlamentul legea și nu guvernul?

E foarte bine pentru că creșterile de taxe de obicei vin prin ordonanțe sau asumări de răspunderi. Niciuna nu mai poate fi folosită”, adaugă deputatul.

Claudiu Năsui susține că respingerea Guvernului Veștea îngreunează adoptarea unor noi majorări de taxe, deoarece acestea ar trebui să treacă prin Parlament. În opinia sa, dacă autoritățile vor să reducă în continuare deficitul bugetar, vor fi nevoite să recurgă la tăieri de cheltuieli, nu la creșteri de taxe.

Luni seară, Guvernul format de Adrian Veștea nu a reușit să obțină în Parlament cele 233 de voturi necesare învestirii. Așadar, 189 de parlamentari au votat „Pentru”, și 23 au votat „Contra”.