Chișinăul va curăța instituțiile de spioni pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat un fost șef al SIS

Guvernul moldovean, prin intermediul purtătorului de cuvânt Daniel Vodă, a declarat că instituțiile statului vor fi curățate de spioni, afirmația fiind făcută pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău.

,,Mesajul Guvernului este clar: orice act de trădare de patrie și transmiterea de secrete trebuie să aibă calificarea juridică corespunzătoare. Vom continua eforturile de identificare a celor care sabotează și lucrează în interesul altor state și nu al Republicii Moldova”, a subliniat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Executivului de la Chișinău.

În ceea ce privește reținerea lui Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău, Daniel Vodă a subliniat că acest caz este unul ,,de rezonanță se află în atenția conducerii țării, inclusiv a prim-ministrului. Autoritățile conlucrează strâns cu partea română pentru a nu prejudicia ancheta. Cooperarea internațională a serviciilor specializate dă rezultate și arată că este nevoie să curățim instituțiile de oamenii care, din păcate, au trădat interesele Republicii Moldova”.

Expulzarea unui diplomat

Tot miercuri, 10 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a anunțat că a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău. Diplomatul vizat este obligat să părăsească teritoriul țării vecine.

,,Ministerul Afacerilor Externe informează că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova”, au menționat angajații Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

Decizia a fost anunțată la două zile de la reținerea lui Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova.

Individul a primit un mandat de reţinere pentru 24 de ore după audierile de la sediul DIICOT. Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României.

,,Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, a transmis, luni, 8 septembrie, DIICOT într-un comunicat oficial.

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Balan ar fi vândut informații clasificate unor ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul (...) a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Conform procurorilor, între 2024 și 2025, fostul ofițer SIS ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri KGB, acestea având drept scop atât transmiterea de instrucțiuni, cât și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.