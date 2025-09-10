search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Fostul director SIS, reținut pentru tentativă de trădare, dus la instanță cu propunere de arestare preventivă

Un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a transmis informații clasificate către ofițeri ai KGB din Belarus. Procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Alexandru Bălan a fost reținut de procurorii DIICOT FOTO: Inquam photos / George Călin
Alexandru Bălan a fost reținut de procurorii DIICOT FOTO: Inquam photos / George Călin

Un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani și cu dublă cetățenie română și moldovenească, a fost reținut luni, 9 septembrie 2025, pe Aeroportul din Timișoara și adus sub escortă la București. A doua zi dimineață a fost audiat timp de aproape opt ore la sediul DIICOT, la finalul cărora procurorii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

„La data de 9 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată”, a precizat DIICOT.

Astăzi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Legături cu serviciile secrete din Belarus

Potrivit anchetatorilor, Alexandru Bălan ar fi furnizat informații clasificate ofițerilor Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus.

Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul (...) a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicatul DIICOT.

Conform anchetei, între 2024 și 2025, fostul ofițer SIS ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu agenți KGB, unde ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru serviciile sale.

Sprijin internațional în anchetă

Cazul a fost instrumentat sub egida EUROJUST, cu sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, dar și al procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova. Activitățile judiciare s-au desfășurat împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și cu suportul Jandarmeriei Române.

DIICOT subliniază că, „pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

