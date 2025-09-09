Spionul KGB care vindea Belarusului secretele României, dus la audieri la DIICOT

Alexandru Bălan, fostul număr doi din Serviciul de Informații al Republicii Moldova, este acuzat că a vândut secrete de stat către KGB Belarus. Marți dimineață, el a fost adus la București pentru audieri.

Alexandru Bălan, fost ofițer cu funcție de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost escortat de jandarmii Brigăzii Speciale de la Timișoara și dus la sediul DIICOT din București. Procurorii îl acuză de trădare în formă continuată, după ce ar fi transmis date clasificate către KGB Belarus, care ulterior ar fi ajuns și la Moscova.

Acuzații de trădare și legături cu serviciile belaruse

Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că ar fi furnizat informații secrete de stat ofițerilor KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta. Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, fostul ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine, punând astfel în pericol securitatea națională a României.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicat DIICOT.

Datele obținute indică faptul că, „între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”, au precizat anchetatorii.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din Republica Moldova, Ungaria și Cehia, în cadrul unei anchete desfășurate sub egida EUROJUST.